Diễn viên 'Ở nhà một mình' qua đời

Brenda Fricker, nữ diễn viên nổi tiếng với phần 2 bộ phim "Ở nhà một mình", vừa qua đời ở tuổi 81.

Theo Page Six, Brenda Fricker trút hơi thở cuối cùng hôm 17/7. Người đại diện của nữ diễn viên xác nhận tin buồn với truyền thông.

"Vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng nữ diễn viên đáng mến Brenda Fricker đã qua đời thanh thản tại Dublin, sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Bà hưởng thọ 81 tuổi. Sẽ không bao giờ có một Brenda Fricker thứ hai và thế giới sẽ trở nên thiếu vắng vì mất đi bà. Tôi rất vinh dự khi được quen biết, làm việc cùng bà. Bà sẽ mãi có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi cũng như hàng triệu người yêu điện ảnh và truyền hình trên khắp thế giới", người này chia sẻ.

Sinh năm 1945, Brenda Fricker từng làm trợ lý cho biên tập viên mỹ thuật của tờ The Irish Times trước khi theo đuổi nghiệp diễn. Bà có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Of Human Bondage năm 1964.

Brenda Fricker hưởng thọ 81 tuổi. Ảnh: FilmMagic, Vista Pictures.

Sau khi tham gia hai phim truyền hình dài tập và nhiều đoàn kịch, Fricker trở nên quen thuộc với khán giả nhờ vai Megan Roach trong series y khoa Casualty. Bà gắn bó với nhân vật này suốt 4 năm và nhiều lần trở lại trong các phần hậu truyện.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp bà đến vào năm 1989, với bộ phim My Left Foot. Vai diễn trong tác phẩm này giúp bà giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Trong bài phát biểu nhận giải năm 1990, Fricker xúc động nói: "Tôi không thể tin nổi điều này. Tôi sẽ vô cùng tự hào mang bức tượng vàng này trở về Ireland".

Năm 1992, Brenda Fricker đảm nhận vai diễn trong Home Alone 2. Trong phim, bà vào vai một người phụ nữ vô gia cư cứu cậu bé Kevin McCallister (Macaulay Culkin thủ vai) khỏi hai tên trộm. Cả hai có cuộc trò chuyện đầy cảm xúc về tình yêu và sự mất mát tại Carnegie Hall. Nhân vật của bà để lại ấn tượng sâu sắc và được khán giả yêu thích nhất nhì bộ phim.

Brenda Fricker có vai diễn điện ảnh cuối cùng trong bộ phim The Swallow (2024).