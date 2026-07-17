Diễn viên 19 tuổi gây sốt

Theo Daum, trước khi ra mắt với tư cách diễn viên dưới trướng Y.ONE Entertainment (cùng nhà với Shin Sung Rok, Lee Beom Soo), Seo Su Min đã là một influencer có tiếng, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi. Video thời lượng 59 giây mang tên "Cuộc gặp đầu tiên không dễ dàng" trên kênh cá nhân của cô hiện đã vượt mốc 3 triệu lượt xem.

Năm 2023, nữ diễn viên từng gây bão mạng khi xuất hiện trên kênh của Hae Min, thu về hơn 2 triệu view.