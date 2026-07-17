Diễn viên 19 tuổi gây sốt

Theo Korea Daily, bộ phim truyền hình Agent Kim Reactivated (Đặc vụ Kim tái khởi động) trở thành series được yêu thích trên Netflix. Tác phẩm hành động bùng nổ ngay từ tập đầu và duy trì phong độ trong những tập kế tiếp. Series cũng thiết lập cột mốc mới khi tập 6 phát sóng trên SBS ghi nhận con số 22,3% rating toàn quốc, theo thống kê của Nielsen Korea. Thành công của dự án khiến tên tuổi dàn diễn viên nhận sự chú ý, yêu mến từ phía khán giả. Trong đó, diễn viên trẻ Seo Su Min lọt vào danh sách những ngôi sao được người xem tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội thời gian qua. Vào tuần thứ 2 của tháng 7, So Ji Sub và Seo Su Min lần lượt dẫn đầu bảng xếp hạng các diễn viên được thảo luận nhiều nhất tại Hàn Quốc.
Trong phim, Seo Su Min vào vai Kim Min Ji - con gái của cựu đặc vụ ẩn danh Kim Do Hyun (So Ji Sub thủ vai). Min Ji là một cô bé đang ở độ tuổi nổi loạn, có khoảng cách và ít chia sẻ với người cha làm công chức bình thường của mình. Tuy nhiên, cô lại là một cô gái rất mạnh mẽ, cứng cỏi, sẵn sàng đối đầu với nhóm bạn bắt nạt ở trường. Ngay trong 2 tập đầu, biến cố xảy đến khi Min Ji mất tích. Lúc này, Kim Do Hyun buộc phải đánh thức những kỹ năng chiến đấu từng chôn giấu để giải cứu con.
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Diễn xuất tự nhiên, đa dạng của nữ diễn viên 19 tuổi được đánh giá cao. Trong những phân cảnh như hoang mang, sợ hãi khi bị giam giữ hay khoảnh khắc hai cha con gặp lại nhau sau khi cô được giải cứu đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả truyền hình.
Theo Daum, trước khi ra mắt với tư cách diễn viên dưới trướng Y.ONE Entertainment (cùng nhà với Shin Sung Rok, Lee Beom Soo), Seo Su Min đã là một influencer có tiếng, sở hữu hơn 300.000 lượt theo dõi. Video thời lượng 59 giây mang tên "Cuộc gặp đầu tiên không dễ dàng" trên kênh cá nhân của cô hiện đã vượt mốc 3 triệu lượt xem.
Năm 2023, nữ diễn viên từng gây bão mạng khi xuất hiện trên kênh của Hae Min, thu về hơn 2 triệu view.
Trong một chia sẻ vào tháng 5/2025, diễn viên sinh năm 2007 tiết lộ cô từng lọt vào mắt xanh và nhận được lời mời từ hầu hết các ông lớn giải trí tại Hàn Quốc, bao gồm cả Big 3 của Kpop. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất hơn ca hát, cô đã từ chối để tập trung thi vào ngành Sân khấu Điện ảnh.
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