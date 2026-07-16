Người mẫu Nga kém 13 tuổi tình tứ bên Decao

Sau thời gian vướng tin đồn hẹn hò, Decao và Naya Eleven được cho là công khai mối quan hệ thông qua clip đăng tải trên trang cá nhân. Cả hai ngồi trên một bờ sông và thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, lãng mạn. "Give love mà không cần lý do" (tạm dịch: Trao tình yêu mà không cần lý do), Naya Eleven chia sẻ.