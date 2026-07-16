Người mẫu Nga kém 13 tuổi tình tứ bên Decao

Sau thời gian vướng tin đồn hẹn hò, Decao và Naya Eleven được cho là công khai mối quan hệ thông qua clip đăng tải trên trang cá nhân. Cả hai ngồi trên một bờ sông và thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, lãng mạn. "Give love mà không cần lý do" (tạm dịch: Trao tình yêu mà không cần lý do), Naya Eleven chia sẻ.
Decao cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh bên nữ người mẫu. Cả hai đồng hành cùng nhau trong công việc, cuộc sống. Họ thường xuyên có những buổi tụ tập bạn bè, đi cà phê hoặc chụp bộ ảnh chung. Cặp đôi khá đồng điệu về phong cách thời trang.
Nửa kia của Decao sinh năm 2003, là người Nga. Cô là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung. Trang cá nhân của Naya Eleven thu hút khoảng 43.000 lượt theo dõi. Người đẹp chăm chỉ cập nhật những hình ảnh đời thường hoặc công việc. Naya Eleven có gu thời trang đa dạng, cá tính và phóng khoáng.
Người mẫu thu hút với sắc vóc đẹp, khuôn mặt sắc sảo và chiều cao 1,7 m. Theo chia sẻ của Naya Eleven, cô đến Việt Nam cách đây hơn 3 năm vì ấn tượng bởi văn hóa, thời trang. Ngoài công việc, người mẫu thích du lịch, trải nghiệm.
Cô vướng tin đồn hẹn hò Decao từ tháng 6 nhưng không lên tiếng xác nhận. Gần đây, cả hai mới follow đối phương trên trang cá nhân và thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên nhau.
Naya Eleven kém Decao 13 tuổi. Decao từng trải qua cuộc hôn nhân với Lâm Minh và có một con trai chung. Nam fashionista vướng lùm xùm đời tư vào năm 2023. Sau đó, anh biến mất một thời gian dài, trước khi hoạt động mạng xã hội trở lại vào tháng 11/2025.
Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về thời trang: Thanh lịch kiểu Pháp là một trong ba tác phẩm đình đám về chủ đề phong cách Pháp - Parisian Chic. Quỷ cái vận đồ Prada mang lại cái nhìn cận cảnh vào thế giới của tạp chí và thời trang. Dress Code đưa ra những cách kết hợp thường ngày cho những bộ trang phục bình dị.