Quân A.P và Lê Khanh chụp ảnh cưới ở Italy?

Nam ca sĩ để lộ khoảnh khắc lãng mạn của anh và Lê Khanh ở Italy. Quân A.P mặc suit lịch lãm trong khi nửa kia gợi cảm với váy cưới.

Tối 15/7, Quân A.P gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh của anh và Lê Khanh ở Italy. Trong không gian lãng mạn, Quân A.P mặc suit lịch lãm trong khi Lê Khanh gợi cảm với váy cưới ren cúp ngực. Chỉ vài phút sau, nam ca sĩ vội vàng gỡ bức ảnh này khỏi trang cá nhân. Dân mạng nghi vấn cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở Italy.

Cách đó không lâu, Lê Khanh cũng đăng tải nhiều khoảnh khắc ở Italy. Đáng chú ý, trong một khung hình, người đẹp diện váy lụa trắng, khoác suit đen bên ngoài, được cho là giống áo của Quân A.P. Cô cũng búi tóc, layout trang điểm giống với tấm hình mà nam ca sĩ đăng tải.

Quân A.P đăng ảnh lãng mạn bên Lê Khanh.

Thời gian gần đây, đôi uyên ương thoải mái khi chia sẻ chuyện tình cảm. Trong đêm nhạc diễn ra vào tháng 4, Quân A.P còn đi xuống hàng ghế khán giả và nắm tay Lê Khanh. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong một tiết mục. Nam ca sĩ hát và nhảy trước mặt nửa kia. Anh còn làm động tác "thả tim" cho Lê Khanh ngay trên sân khấu. Trong khi Lê Khanh cầm điện thoại quay Quân A.P. Cả hai rạng rỡ, vui vẻ trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp và hàng nghìn khán giả. Đây được cho là động thái chính thức công khai người yêu của Quân A.P.

Chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu rộ lên vào tháng 10/2024. Khi đó, Quân A.P vướng nghi vấn đã kết hôn với Lê Khanh, thậm chí 2 người có con chung một tuổi.

Lê Khanh đăng ảnh ở Italy.

Theo thông tin này, nam ca sĩ từng chia sẻ ảnh chụp chung với cô gái từ năm 2012, nhưng sau đó anh ẩn đi. Hai người cùng sinh năm 1997, là bạn học chung từ thời cấp 2 và cấp 3.

Quân A.P thu hút lượng fan đông khi tham gia chương trình Anh trai “say hi” mùa đầu tiên. Tiếp đó, Anh tận dụng sức nóng chương trình để ra mắt MV Đầu anh toàn là em. Tuy nhiên, MV không đạt hiệu ứng bùng nổ.

Nam ca sĩ đang góp mặt trong show thực tế Running Man Vietnam mùa 4. Anh được yêu quý vì tính cách thân thiện, gần gũi và vui vẻ.