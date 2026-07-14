Bên trong cuộc chiến khốc liệt của 58 nghệ sĩ Việt

Sau hai năm, dàn anh tài và anh trai của showbiz Việt chính thức có cuộc đấu thứ hai. Đứng sau cuộc đấu là hai ông lớn của thị trường công nghiệp giải trí: Yeah1 và DatVietVAC.

Mùa hè 2024, thị trường giải trí Việt bùng nổ khi chương trình truyền hình thực Anh trai vượt ngàn chông gai (đến từ Yeah1) và Anh trai “say hi” (DatViet VAC) chạm ngõ, có cuộc đấu khốc liệt kéo dài suốt nhiều tháng. Từ những so sánh ở các vòng diễn đến hiệu ứng sau hai chương trình, luôn là tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Mùa hè 2026, cục diện tương tự chính thức được thiết lập. 58 nghệ sĩ của hai show Anh trai vượt ngàn chông mùa hai và Tinh hà "say hi" lại xảy ra trận so kè căng thẳng.

34 nam nghệ sĩ của show nhà Yeah1 đã hoàn thành xong vòng công diễn Hội ngộ, trong khi 25 anh trai của Tinh hà "say hi" đang ở livestage 1.

Những tranh cãi xoay quanh hai chương trình, các màn trình diễn của dàn nghệ sĩ cùng chất lượng âm nhạc tiếp tục thu hút sự quan tâm từ phía hàng triệu khán giả.

Ai đang tạm thắng?

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai được trông đợi ngay từ thời điểm nhà sản xuất vừa công bố đưa game show trở lại sau một năm vắng bóng. Sau đó là chuỗi ngày lần lượt thông báo về dàn anh tài sẽ góp mặt trong “niên khóa K26”. Những tranh luận, kỳ vọng thậm chí nghi ngại về hiệu ứng chương trình sau cơn sốt mùa một đến sức hút từ các anh tài, trở thành chủ đề được thảo luận.

Câu hỏi lớn nhất và cũng quan trọng nhất là “Liệu mùa hai có vượt qua lời nguyền game show”, đã phần nào có đáp án.

Sau hai tập đầu, hiệu ứng chương trình, chất lượng âm nhạc đến độ bàn luận về dàn anh tài, luôn chiếm lĩnh trên các phương tiện truyền thông, social. Sự bùng nổ mà Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai tạo ra, đang tạo bước đà thuận lợi cho game show này ngay từ chặng đầu tiên.

Theo thống kê trên YouTube, tập 1 của show ghi nhận con số hơn 6 triệu lượt xem. Đến tập hai, sau khoảng 8 ngày phát sóng, chương trình vượt 3,7 triệu lượt xem. Các phần reaction hay video hậu trường của chương trình đăng tải trên kênh của Yeah1 cũng thu về hàng triệu lượt view. Số lượng người xem trực tuyến trong đêm công chiếu các tập này cũng dao động trên 100.000.

Một số tiết mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Một số tiết mục của dàn anh tài trong vòng công diễn Hội ngộ nhận được sự chú ý và viral, chiếm lĩnh nhiều vị trí trong top thịnh hành âm nhạc, có thể kể đến như Dạt vào tim em đến từ Tổ đội sóng ngầm với Thái VG - Cheng - It’s Charles. (top 1 trending overall) hay Nhức tiềm thức (tiết mục solo của Hà An Huy) đứng vị trí top 2 trending music. Nhiều màn trình diễn nhóm, cá nhân của Đinh Mạnh Ninh, Thơm, Trịnh Thăng Bình hay bộ ba OSAD - Thái Lê Minh Hiếu - Hoàng Tôn… cũng được khán giả yêu thích.

Theo thống kê của Socialite, (từ ngày 24/6-30/6), màn chào sân của Anh trai vượt ngàn chông gai tạo ra sự ấn tượng, khi đứng đầu danh sách các chương trình đang phát sóng, với 636.247 lượng thảo luận. Trong khi từ ngày 1/7 đến 7/7, vị trí này vẫn chưa lung lay, với số lượng thảo luận tăng vọt biến - 938.299.

Trong số dàn anh tài được chú ý qua hai tập của show thực tế này, Thơm, Hà An Huy, Thái VG… cũng là những cái tên chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong bảng tổng sắp.

Thông tin từ nhà sản xuất, tập 1 phát sóng trên VTV3 cũng nắm giữ vị trí top 1 rating.

Show đối thủ là Tinh hà "say hi" cũng thu hút lượng khán giả theo dõi lớn trên các nền tảng. Tập 1 của show thu về hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube sau 8 ngày lên sóng, trong khi tập hai, con số này là hơn 2,7 triệu. Những màn trình diễn của các nhóm ở livestage 1 cũng ghi nhận hàng trăm nghìn lượt xem sau một ngày lên sóng.

Về mức độ thảo luận, chương trình đang kém cạnh Anh trai vượt ngàn chông gai, khi chỉ thu về 614.535 (từ ngày 1/7 đến 7/7). Các anh trai được chú ý trong tập 1 lần lượt thuộc về Quang Hùng MasterD, CongB và Hurrykng. Sau tập 2, màn trình diễn 50 cuộc gọi nhỡ của nhóm Quang Hùng MasterD, Coolkid, Cody Nam Võ và Jaysonlei đang triển vọng trên đường đua nhạc số. Thành tích của 50 cuộc gọi nhỡ trên YouTube vượt 700.000 lượt xem và giữ vị trí cao trên danh sách thịnh hành âm nhạc.

Bùng nổ khen chê, ồn ào

Về tổng thể âm nhạc, chương trình, cả hai chương trình đều cho thấy sự đầu tư, dàn dựng về sân khấu, concept đến trang phục, đạo cụ. Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn giữ nguyên "signature" là lựa chọn những ca khúc "hit" trước đó của dàn anh tài với màu sắc hoài niệm, hướng tới phần đông thế hệ khán giả, để tập luyện và trình diễn. Ê-kíp của show đứng sau vẫn là giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng cộng sự. Ở hai tập đầu, SlimV vẫn hoàn thành tốt vai trò khi "khoác chiếc áo mới" cho nhiều ca khúc cũ với những bản phối ấn tượng.

Tinh hà "say hi" quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ, toàn năng.

Tinh hà "say hi" vẫn do Justatee chịu trách nhiệm phần âm nhạc. Dàn anh trai trong chương trình đều là nhóm nghệ sĩ trẻ, ngoài việc trình diễn, còn có thể sáng tác, sản xuất nhạc. Họ cũng tham gia sâu vào việc hoàn thiện các tiết mục, từ concept, ý tưởng trang phục, viết thêm lời hoặc có thể làm mới hoàn toàn bản gốc. 6 tiết mục của livestage 1 được đầu tư mạnh như một MV độc lập, với góc quay chỉn chu, concept mới mẻ, thời thượng và đa dạng về thể loại nhạc. Ngoài pop, ballad, dàn nghệ sĩ gen Z còn thử sức với alternative rock, Afrobeats...

Bên cạnh âm nhạc, những ồn ào xoay quanh hai chương trình cũng thu hút sự bàn luận của công chúng. Trong đó, lùm xùm nhiều nhất phải kể tới Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Ngay sau tập 2, show thực tế của nhà Yeah1 vấp loạt phản ứng khi tiết mục của 5 anh tài mùa 1 (Biệt đội tái xuất) gồm Thanh Duy, BB Trần, Jun Phạm, Neko Lê và Duy Khánh cũ kỹ, kém hấp dẫn nhưng lại giành chiến thắng. BB Trần thậm chí giành điểm số hỏa lực cá nhân cao nhất. Tiết mục solo của anh tài Neko Lê nhận hứng chịu 3.000 dislike, cao gấp 3 lần so với lượng like.

Ngoài ra, biến cố khác cũng ập tới với ê-kíp sản xuất Anh trai Chông gai khi một bài đăng kêu gọi được cho là thiếu lịch sự, vấp phản ứng dữ dội từ người xem. Cụ thể, trong kênh thông báo của chương trình, ê-kíp đề nghị người hâm mộ chia sẻ tiết mục lại nhưng gọi họ là "team". Cách gọi này được cho là thiếu chuyên nghiệp, coi khán giả như nhân viên.

Sau đó, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Yeah1, tổng giám chế Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai phải lên tiếng xin lỗi 34 nam nghệ sĩ và cho biết sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục sai sót ở những tập tiếp theo.

Gần nhất, sự việc anh tài Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) rút khỏi chương trình ngay trước vòng Công diễn 1 cũng khiến nhà sản xuất lao đao. Tập 3 của chương trình phải hoãn chiếu đột ngột.

Ở Tinh hà "say hi", hai tập đầu của chương trình đang trôi qua thuận lợi. Tranh luận duy nhất nằm ở tiết mục Xoay vòng của team Hurrykng, CONGB, Jsol và Vương Bình trong livestage 1. Ngay sau khi màn trình diễn này len sóng, cộng đồng fan của ca sĩ DPR IAN đặt nghi vấn bài hát sao chép Nerves. Hai bài hát được cho là có bản beat tương đồng. Nerves được DPR IAN phát hành từ 2021. Trong khi đó, Xoay vòng được team Hurrykng trình diễn trong tập 2 của chương trình lên sóng ngày 11/7. Sự việc thu hút nhiều bàn luận trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Đến chiều 13/7, nhà sản xuất chương trình khẳng định ca khúc Xoay vòng được đội ngũ sản xuất xây dựng độc lập, không sao chép giai điệu từ bất kỳ tác phẩm âm nhạc nào. Theo hồ sơ do producer cung cấp, quá trình sản xuất có sử dụng một số tài nguyên âm thanh thương mại đã được mua và cấp phép từ nhà cung cấp chuyên nghiệp.

"Một số tài khoản đã tự ý ghép trích đoạn ngắn của Xoay vòng và Nerves để so sánh, từ đó có một số suy diễn không chính xác về nguồn gốc của ca khúc trên nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của chương trình. Nhà sản xuất chương trình đã làm việc với Producer Đỗ Cẩm Khang (KADO) - nhà sản xuất chính của beat Xoay vòng về quá trình xây dựng bản phối này. KADO trực tiếp đặt phần trống của Nerves và Xoay vòng cạnh nhau để khán giả đối chiếu. Producer này tiếp tục so sánh các lớp âm thanh còn lại của 2 ca khúc, rồi trình bày toàn bộ beat Xoay vòng. Sau khi đã kết hợp đầy đủ thành phần thì thấy 2 bài hoàn toàn khác nhau. Chương trình hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu và tài liệu liên quan đến quá trình sáng tạo, sản xuất ca khúc để phục vụ việc xác minh khi cần thiết", phía nhà sản xuất khẳng định.