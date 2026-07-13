Phim về Michael Jackson vượt mốc 1 tỷ USD

Phim tài liệu về Michael Jackson chính thức gia nhập câu lạc bộ USD, thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử phòng vé.

Theo Variety, theo số liệu mới nhất, bộ phim Michael đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Cụ thể, tác phẩm mang về 629,8 triệu USD từ các thị trường quốc tế và 371,8 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu lên con số kỷ lục 1,001 tỷ USD .

Thành tích này giúp Michael trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử điện ảnh chạm tay vào cột mốc danh giá này.

Bộ phim Michael đã chính thức vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Ảnh: Lionsgate.

Khởi chiếu từ tháng 4, đứa con tinh thần của đạo diễn Antoine Fuqua từng đối mặt với không ít ồn ào hậu trường và những đánh giá khắt khe từ giới phê bình. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền miệng bùng nổ cùng làn sóng người hâm mộ ra rạp nhiều lần đã biến bộ phim thành một cơn sốt phòng vé xuyên suốt mùa hè.

Ngay trong tuần mở màn, phim đã thu về 97 triệu USD nội địa và 217 triệu USD toàn cầu, dễ dàng xô đổ kỷ lục của Straight Outta Compton (2015).

Tác phẩm thiết lập những cột mốc chưa từng có trong lịch sử phòng vé: Phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất mọi thời đại; Phim về nhân vật có thật đạt doanh thu lớn nhất lịch sử...

Tính đến thời điểm hiện tại, đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai của năm 2026 chạm mốc tỷ đô, xếp sau phim hoạt hình The Super Mario Galaxy Movie ( 1,008 tỷ USD ).

Michael do Antoine Fuqua đạo diễn, tái hiện hành trình từ thời còn ở nhóm nhạc nhí Jackson 5 đến khi trở thành "Ông hoàng nhạc pop" vĩ đại nhất thế giới. Vai diễn Michael Jackson được giao cho Jaafar Jackson - cháu ruột của nam ca sĩ - trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Trước thành công thương mại quá lớn này, hãng Lionsgate được cho là ấp ủ sản xuất một phần phim tiếp theo về cuộc đời của huyền thoại âm nhạc Michael Jackson.