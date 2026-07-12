David Beckham reo hò, ăn mừng chiến thắng của tuyển Anh

Trên khán đài, cựu danh thủ vỡ òa, reo hò khi tuyển Anh giành chiến thắng trước Na Uy, qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau 8 năm.

Theo Daily Mail, David Beckham cùng các thành viên trong gia đình đã hòa vào dòng người gồm khoảng 10.000 cổ động viên Anh để tiếp sức cho thầy trò HLV Thomas Tuchel trong trận tứ kết căng thẳng.

Sau hiệp một đầy áp lực khi Na Uy mở tỷ số trước nhờ công của Schjelderup, Jude Bellingham đã thắp lại hy vọng bằng bàn gỡ hòa ở phút 45+2. Bàn thắng quan trọng khiến David Beckham không thể ngồi yên, anh bật dậy khỏi ghế và ăn mừng phấn khích. Ngược lại, Victoria vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

David Beckham vui mừng khi tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau 8 năm. Ảnh: PA Wire.

Các thành viên khác cũng không giấu được sự cuồng nhiệt. Jackie Apostel - bạn gái của Cruz Beckham - choàng tay qua ôm người yêu. Trong khi Romeo và Harper ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng chung cuộc của tuyển Anh, sau bàn thắng quyết định của Bellingham, cả gia đình Beckham lại một lần nữa vỡ òa. David cùng hai con trai Cruz và Romeo khoác vai nhau, hòa giọng theo ca khúc truyền thống Wonderwall vang dội khắp khán đài để ăn mừng tấm vé vào bán kết World Cup thứ tư trong lịch sử bóng đá Anh.

Các thành viên trong gia đình cựu danh thủ vỡ òa niềm vui chiến thắng. Ảnh: Shutterstock.

Trước trận đấu một ngày, tuyển Anh đã có buổi tập ngay tại đại bản doanh của Inter Miami - CLB thuộc sở hữu của David Beckham. Cựu đội trưởng "Tam Sư" (người từng 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia) đã có cuộc trò chuyện thân mật với Harry Kane.

Harry Kane chia sẻ: "Anh ấy chúc chúng tôi may mắn. David là một huyền thoại của bóng đá Anh. Chúng tôi rất trân trọng sự đón tiếp của anh ấy tại Inter Miami. Cả đội đều tự hào vì có sự đồng hành của anh".

Chuyến đi đến Mỹ lần này cũng là dịp cả gia đình đón sinh nhật lần thứ 15 của cô út Harper. Victoria và David đã chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào từ bữa tiệc tối ấm cúng cùng các con và bạn gái của họ.

Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào sự vắng mặt của cậu cả Brooklyn Beckham (27 tuổi). Trong khi cả nhà rộn ràng chúc mừng Harper trên mạng xã hội, "đầu bếp tập sự" Brooklyn hoàn toàn giữ im lặng và lựa chọn ở lại biệt thự tại Los Angeles cùng vợ Nicola Peltz (31 tuổi).

Mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình được cho là đang rạn nứt sâu sắc. Trước đó vài tuần, Harper từng một mình đến tìm anh trai tại Beverly Hills nhưng không gặp và phải để lại thư tay. Brooklyn sau đó còn cáo buộc bố mẹ "dàn xếp" cho paparazzi chụp ảnh em gái, một cáo buộc mà phía David và Victoria kịch liệt phủ nhận. Bất chấp căng thẳng, Victoria vẫn đăng tải bức ảnh thuở nhỏ của Harper bên anh trai như một động thái xoa dịu ngầm.