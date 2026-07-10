Sân khấu kịch Thiên Đăng ở TP.HCM đóng cửa

Phía sân khấu kịch Thiên Đăng thông báo đóng cửa từ đầu tháng 8. Song nguyên nhân sân khấu dừng hoạt động không được chia sẻ.

Tối 10/7, đại diện sân khấu kịch Thiên Đăng thông báo dừng hoạt động từ ngày 2/8, sau khoảng 3 năm thành lập và phát triển. Trong thông báo, phía sân khấu kịch không công bố lý do dừng hoạt động.

Đơn vị gửi lời cảm ơn tới quý khán giả, đối tác đã đồng hành, tin tưởng trong thời gian qua.

Sân khấu kịch Thiên Đăng thông báo đóng cửa từ đầu tháng 8. Ảnh: FB Kịch Thiên Đăng.

"Ba năm trước, Thiên Đăng sáng đèn với một mong muốn giản dị: mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật thật và đẹp. Kể từ đó, mỗi đêm diễn là một lần chúng tôi được kể những câu chuyện bằng nghệ thuật, bằng cảm xúc, được đón nhận những tiếng cười, những giọt nước mắt và những tràng pháo tay đầy yêu thương. Điều quý giá nhất mà Thiên Đăng có được không nằm ở số lượng vở diễn hay những đêm sáng đèn, mà chính là tình yêu, sự tin tưởng và đồng hành của quý khán giả, đối tác, nghệ sĩ cùng toàn thể ê-kíp trong suốt thời gian qua", phía sân khấu cho hay.

Theo đại diện sân khấu kịch Thiên Đăng, quyết định đóng cửa không dễ dàng. Đơn vị mong trong những đêm diễn cuối cùng, các nghệ sĩ được gặp gỡ khán giả để nói lời chào tạm biệt.

Ít ngày trước, nghệ sĩ Thành Lộc cũng thông báo rời khỏi sân khấu Thiên Đăng. Ông sẽ diễn những vở cuối cùng cho đến hết tháng 7.

Sân khấu kịch Thiên Đăng được thành lập vào tháng 7/2023. Trên trang cá nhân ở thời điểm đó, nghệ sĩ Thành Lộc giải thích về lý do lấy tên Thiên Đăng cho sân khấu mới: "Tên được đặt là Thiên Đăng (đèn trời) nhưng cũng là ngọn đèn sân khấu bởi vì với người nghệ sĩ thì sân khấu là đạo trời, đạo làm người, là lẽ sống mà họ phải hết lòng tận tụy, phụng sự".

Những năm qua, nhiều vở diễn tại Thiên Đăng được khán giả yêu mến như Giáng Hương, Cô giáo Duyên, Lộ hàng, 13 đức thầy, Những con ma nhà hát, Người đi ngược dòng...