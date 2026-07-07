Tài tử 'Bỗng dưng trúng số' bất ngờ quỳ gối trước khán giả Việt

Nam diễn viên Lee Yi Kyung có mặt để quảng bá dự án phim mới. Xuất hiện tại rạp chiếu trong sự kiện tối 6/7, anh bất ngờ quỳ gối, tri ân khán giả Việt Nam.

Tối 6/7, Lee Yi Kyung cùng dàn diễn viên phim điện ảnh Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà (tựa tiếng Anh: Here I Am) xuất hiện tại sự kiện công chiếu diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện trên thảm đỏ, tài tử Hàn thu hút sự chú ý với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm. Anh dành thời gian chụp hình, giao lưu với nhiều nghệ sĩ Việt ở sự kiện.

Tại buổi giao lưu sau khi chiếu phim, Lee Yi Kyung chia sẻ:"Cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc kịch bản là ngoài tình mẫu tử, điều khiến bản thân chú ý nhất chính là sự cô đơn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có sự cô đơn của riêng mình. Trong quá trình quay phim, Minh Hà đã truyền cho tôi cảm xúc rất mạnh về tình mẫu tử. Khi diễn cùng bạn, tôi thực sự cảm nhận được tình mẫu tử mà bạn truyền tải và điều đó khiến tôi rất ấn tượng".

Lee Yi Kyung thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM. Ảnh: NSX.

Bên cạnh đó, ngôi sao Bỗng dưng trúng số tiết lộ thời gian qua, anh ít có dịp liên lạc với gia đình. Vì vậy, anh mong rằng khi khán giả xem phim, họ sẽ kết nối hơn với mẹ và dành thời gian nhiều cho người thân.

Nhắc đến khán giả Việt, nam diễn viên tỏ ra hào hứng. Anh cho biết cảm kích vì sự đón nhận của người xem tại đây, với những dự án trước đó như Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi...

"Mọi người đã ủng hộ tôi rất nhiều. Vì vậy, không có lý do gì mà tôi không thích Việt Nam cả. Điều tôi ấn tượng về con người Việt Nam là ban đầu gặp gỡ, họ hơi ngại ngùng, nhưng khi tiếp xúc, ai cũng thân thiện, biết cách chăm sóc người khác. Khi trở về Hàn Quốc, những điều đó để lại ấn tượng sâu sắc với tôi", anh nói.

Trong suốt khuôn khổ sự kiện, tài tử Hàn nhiều lần bước hẳn xuống khu vực khán phòng để bắt tay, ôm chầm và vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ở cuối chương trình, Lee Yi Kyung bất ngờ quỳ gối trước khán giả để bày tỏ sự tri ân. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ quan khách, người hâm mộ.

Nam diễn viên Lee Yi Kyung được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim Bỗng dưng trúng số, Cô đi mà lấy chồng tôi. Ngoài ra, anh cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Trong suốt hơn một thập niên hoạt động, Lee Yi Kyung góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như My Love From the Star, Descendants of the Sun hay Welcome to Waikiki, qua đó xây dựng hình ảnh nam diễn viên đa năng có thể đảm nhận cả vai chính kịch lẫn vai hài.

Bên cạnh phim ảnh, Lee Yi Kyung còn là gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng như Hangout With Yoo (MBC) và I Am Solo (SBS Plus/ENA).

Đây là lần đầu tiên anh đóng phim hợp tác Việt - Hàn trong dự án Mẹ ơi, về nhà. Phim do Yun Byung Ki cầm trịch, xoay quanh câu chuyện của Huy Hoàng (Lee Yi Kyung) - một đứa trẻ người Hàn bị bỏ rơi tại quê nhà từ thuở lọt lòng. Anh được một người phụ nữ Việt Nam là Diễm Hạnh (Minh Hà) nuôi nấng. Sau khi mẹ nuôi qua đời, anh luôn day dứt và muốn đưa tro cốt của bà về Việt Nam. Trong một lần tình cờ, Huy Hoàng gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi) và được cô ra sức giúp đỡ.