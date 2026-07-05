Thúy Ngân ngày càng gợi cảm

Thúy Ngân tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng và dành nhiều thời gian cho bản thân. Thời gian qua, nữ diễn viên chưa đóng phim trở lại.

Trên trang cá nhân, Thúy Ngân chăm cập nhật những hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Nữ diễn viên tận hưởng khoảng thời gian thoải mái, thư thái trong kỳ nghỉ tại một bãi biển. Cô diện outfit trẻ trung, năng động khi tắm nắng, đi dạo trên bờ biển. Thúy Ngân khoe dáng gợi cảm trong bộ bikini hai mảnh màu xanh mint. Thiết kế quần bơi khoét hông vừa phải, giúp tôn lên vòng ba và đôi chân thon dài của diễn viên.

Người đẹp khoác thêm một chiếc áo hai dây dáng crop top màu trắng mỏng. Bên ngoài cùng, Thúy Ngân phối một chiếc áo khoác mỏng dài tay màu vàng pastel kết hợp phụ kiện gồm mũ lưỡi trai, vòng cổ nhiều màu sắc theo phong cách Y2K.

"Mục tiêu giảm 2 kg trong vòng một tuần", cô chia sẻ.

Thúy Ngân khoe vóc dáng cân đối trong bộ bikini.

Thời gian qua, Thúy Ngân dành nhiều thời gian cho bản thân. Cô đi du lịch, nghỉ dưỡng và chơi thể thao. Nữ diễn viên chưa đóng phim trở lại. Bộ phim truyền hình gần nhất cô tham gia là 7 năm chưa cưới sẽ chia tay (2024).

Ở tuổi 35, Thúy Ngân vẫn giữ sắc vóc đẹp, hình thể gợi cảm. Cô cao 1,74 m, khuôn mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ. Giữa tháng 3, cô gây chú ý khi lọt danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Với lợi thế về nhan sắc, Thúy Ngân thoải mái thử sức với nhiều outfit khác nhau. Song nữ diễn viên ưu ái những thiết kế lăng xê sự nữ tính, ngọt ngào. Thúy Ngân sinh năm 1991, từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc, sau đó chuyển hướng đóng phim. Cô được biết tới các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa, Trên bàn nhậu dưới bàn mưu... Nữ diễn viên cũng tham gia mùa thứ hai của chương trình Running Man phiên bản Việt.

Nữ diễn viên tập trung thời gian cho bản thân, chưa đóng phim trở lại.

Thúy Ngân vừa trải qua một quãng thời gian đáng nhớ khi kết thúc mối tình với nam diễn viên Võ Cảnh. Trong một bài đăng vào tháng 12/2025, diễn viên cho biết cả hai hiện là bạn bè, đồng nghiệp.

"Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng trước rồi. Cả hai là bạn bè, vẫn vui vẻ với nhau lắm. Mọi người làm vậy, chúng tôi khó xử lắm. Cả hai không ghét bỏ gì nhau hết", cô nói.