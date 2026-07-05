Jennifer Phạm đón sinh nhật tuổi 41

Hoa hậu vừa có bữa tiệc sinh nhật ấm cúng bên người thân tại Mỹ. Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn duy trì sắc vóc đẹp, hình thể cân đối.

Jennifer Phạm vừa chia sẻ hình ảnh trong tiệc sinh nhật tuổi 41. Hoa hậu cho biết cô đón tuổi mới bằng bữa tiệc ấm cúng bên người thân, bạn bè tại Mỹ.

Trong ảnh, cô mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, trên tay là bánh kem được người thân chuẩn bị. Jennifer Phạm bày tỏ: "Tuổi mới, chỉ mong một trái tim bình an, một sức khỏe đủ đầy và thật nhiều yêu thương". Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Jennifer Phạm.

Jennifer Phạm đón tuổi mới tại Mỹ. Ảnh: FBNV.

Hoa hậu sang Mỹ từ cuối tháng 5 để chuẩn bị và tham dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Bảo Nam. Trước đó, Jennifer Phạm cũng đưa Bảo Nam đi xem chặng đua xe công thức 1 tại Montreal (Canada). Trên trang cá nhân, cô thường xuyên bày tỏ tình cảm, sự tự hào về con trai cả.

Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, hình thể cân đối, da đẹp. Cô có cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Đức Hải. Trong một bài đăng gần đây, hoa hậu gọi nửa kia là "anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường", đồng thời ví cả hai như những người đồng đội cùng nhau chèo lái "con thuyền hôn nhân" vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Jennifer Phạm khen chồng là người kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để cả hai không chỉ sống cùng nhau mà còn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cô mong vợ chồng luôn là những người "đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam" trên chặng đường phía trước.

Ngoài công việc, hoa hậu chăm chơi thể thao, chú trọng skincare, chăm chút vẻ ngoài. Trong một bài phỏng vấn, Jennifer Phạm cho biết hôn nhân hạnh phúc cũng là liều thuốc bổ về tinh thần, giúp cô luôn cảm thấy vui vẻ và có động lực làm việc.