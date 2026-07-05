Diễn viên Tùng Mint bị tai nạn, nguy cơ liệt trước khi quay Anh trai chông gai

Trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, Tùng Mint kể về biến cố xảy đến trước khi chương trình diễn ra. Anh gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, nguy cơ bị liệt.

Tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai vừa lên sóng tối 4/7. Ở tập này, Tùng Mint thuộc team Anh tài hào hoa cùng Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền.

Trong chương trình, Tùng Mint chia sẻ thông tin từng gặp một tai nạn nghiêm trọng trên phim trường, dẫn đến chấn thương cột sống trước khi Anh trai vượt ngàn chông gai bắt đầu.

Theo Tùng Mint, biến cố xảy ra vào khoảng vài tháng trước khi anh chuẩn bị tham gia chương trình thực tế. Khi đang thực hiện các cảnh quay cho một bộ phim điện ảnh, nam diễn viên bị nguyên một chiếc xe bán tải đè ngang người.

Tùng Mint ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Ảnh: FBNV.

Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ kết luận anh bị vỡ các đốt sống cuối S1, S2 và S3, gãy xương chậu, nguy cơ bị liệt nửa người.

Chấn thương nặng khiến Tùng Mint phải nằm liệt giường suốt hai tháng liên tục. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác và hoàn toàn không thể đi lại. Trong thời gian này, nhà sản xuất chương trình liên tục gọi điện thăm hỏi, cập nhật tình hình sức khỏe của anh. Dù đã tìm kiếm và thử qua nhiều phương pháp từ thuốc Nam đến bó thuốc dân gian, tình trạng của anh vẫn không có chuyển biến tích cực.

Sau đó, anh gặp được một bác sĩ nước ngoài. Vị bác sĩ này thăm khám và chia sẻ với Tùng Mint: "Chân trái của anh bị nặng nhưng chân bên phải thì nhẹ hơn. Tại sao bạn không dùng chiếc chân phải của mình?". Nam diễn viên nhận ra bản thân đang bị chi phối bởi tâm lý chấp nhận số phận và buông xuôi. Nhờ sự hướng dẫn của bác sĩ cùng nỗ lực của bản thân, Tùng Mint tập luyện, điều trị tích cực. Anh ổn định tinh thần và dần đi lại được, kịp thời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Những chia sẻ của Tùng Mint khiến đồng nghiệp và khán giả tại trường quay xúc động.

Tùng Mint (tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986) xuất thân là vũ công. Sau đó, anh tham gia nhiều bộ phim như Bước nhảy xì tin, Trại hoa đỏ, Bụi đường tinh khôi, Glee Việt Nam… Anh từng tham gia chương trình Trời sinh một cặp.

Vợ anh là stylist Pông Chuẩn (tên thật Đỗ Thanh Hoa). Hai người kết hôn vào năm 2017. Pông Chuẩn làm việc với nhiều nghệ sĩ Việt như Hari Won, Giang Hồng Ngọc, Diệp Lâm Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Vũ Cát Tường.