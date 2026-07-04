Người đẹp Hải Phòng thi Miss Earth 2026

Phạm Hoàng Thu Uyên được công bố là thí sinh tại Miss Earth 2026. Cô năm nay 28 tuổi, đến từ Hải Phòng.

Chiều 4/7, đơn vị nắm bản quyền Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái Đất Việt Nam) công bố thí sinh sẽ góp mặt tại Miss Earth 2026. Theo đó, người đẹp Phạm Hoàng Thu Uyên (28 tuổi), quê Hải Phòng là gương mặt tiếp theo tham gia cuộc thi này.

Tại sự kiện, Thu Uyên được Trịnh Mỹ Anh trao dải sash và nhận vương miện từ đương kim Miss Earth Natálie Puškinová.

Thu Uyên cho biết việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ thi Miss Earth 2026. Ảnh: FBNV.

"Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng", Thu Uyên chia sẻ.

Người đẹp cho biết muốn mang đến Miss Earth hình ảnh một Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa năng động, hội nhập và không ngừng đổi mới.

Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó mong muốn để lại hình ảnh một thí sinh nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình.

Trong thời gian tới, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, tập trung xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth. Đại diện ban tổ chức cho biết dự án này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thu Uyên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 84-61-94 cm. Cô hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp. Người đẹp từng vào top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024.