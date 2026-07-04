Tóc Tiên hiện tại

Nữ ca sĩ chia sẻ những hình ảnh trong chuyến về Mỹ thăm gia đình. Cô khoe bữa ăn do mẹ chuẩn bị.

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến về Mỹ thăm gia đình. Cô cũng có những buổi hội ngộ cùng bạn bè tại đây.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh món mỳ Quảng do mẹ tự tay vào bếp, chuẩn bị cho cô. Trong nhóm chat với người hâm mộ, Tóc Tiên viết: "Mỳ Quảng mẹ nấu siêu chất lượng".

Hình ảnh do Tóc Tiên đăng tải nhận hàng nghìn lượt thích, thả tim trong thời gian ngắn. Kể từ sau khi kết nối lại với mẹ, Tóc Tiên thoải mái hơn khi chia sẻ về đấng sinh thành.

Hình ảnh gần đây của Tóc Tiên. Ảnh: FBNV.

Trong một clip đăng tải vào năm 2020, Tóc Tiên từng bày tỏ: "Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Tóc Tiên kể cô nhiều lần cố gắng hoà giải mối quan hệ của cả hai nhưng không thành công vì chưa tìm được tiếng nói chung với mẹ. Tại đám cưới của cô và Touliver vào năm 2020, mẹ nữ ca sĩ cũng không xuất hiện.

Đến ngày 7/6, giọng ca Người còn thương em không đăng tải tin nhắn mẹ gửi cho cô và cho biết bản thân bất ngờ khi nhận lời hỏi thăm từ mẹ sau nhiều năm.

Trong khi đó, cha của Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh và chia sẻ, động viên con gái. Khi cô trải qua biến cố hôn nhân, ông đã gửi một bài thơ, nhắn nhủ con gái hãy luôn cố gắng, sống trách nhiệm, chan hòa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông cũng mong con gái hạnh phúc.

"Luôn hạ mình, mở lòng ra con nhé / Để yêu thương và tha thứ / Luôn học hỏi, vì đời là bể học / Luôn khiêm nhu vì lắm kẻ hơn mình / Sống xứng đáng với truyền thống gia đình / Ba nguyện ước hàng đêm con thành đạt, hạnh phúc cho thỏa ý ba” là một phần nội dung bài thơ. Phía dưới, Tóc Tiên gửi lời cảm ơn đấng sinh thành.