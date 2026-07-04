Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Tóc Tiên hiện tại

  • Thứ bảy, 4/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Nữ ca sĩ chia sẻ những hình ảnh trong chuyến về Mỹ thăm gia đình. Cô khoe bữa ăn do mẹ chuẩn bị.

Trên trang cá nhân, Tóc Tiên chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến về Mỹ thăm gia đình. Cô cũng có những buổi hội ngộ cùng bạn bè tại đây.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh món mỳ Quảng do mẹ tự tay vào bếp, chuẩn bị cho cô. Trong nhóm chat với người hâm mộ, Tóc Tiên viết: "Mỳ Quảng mẹ nấu siêu chất lượng".

Hình ảnh do Tóc Tiên đăng tải nhận hàng nghìn lượt thích, thả tim trong thời gian ngắn. Kể từ sau khi kết nối lại với mẹ, Tóc Tiên thoải mái hơn khi chia sẻ về đấng sinh thành.

toc tien anh 1toc tien anh 2

Hình ảnh gần đây của Tóc Tiên. Ảnh: FBNV.

Trong một clip đăng tải vào năm 2020, Tóc Tiên từng bày tỏ: "Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Tóc Tiên kể cô nhiều lần cố gắng hoà giải mối quan hệ của cả hai nhưng không thành công vì chưa tìm được tiếng nói chung với mẹ. Tại đám cưới của cô và Touliver vào năm 2020, mẹ nữ ca sĩ cũng không xuất hiện.

Đến ngày 7/6, giọng ca Người còn thương em không đăng tải tin nhắn mẹ gửi cho cô và cho biết bản thân bất ngờ khi nhận lời hỏi thăm từ mẹ sau nhiều năm.

Trong khi đó, cha của Tóc Tiên thường xuyên đăng ảnh và chia sẻ, động viên con gái. Khi cô trải qua biến cố hôn nhân, ông đã gửi một bài thơ, nhắn nhủ con gái hãy luôn cố gắng, sống trách nhiệm, chan hòa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông cũng mong con gái hạnh phúc.

"Luôn hạ mình, mở lòng ra con nhé / Để yêu thương và tha thứ / Luôn học hỏi, vì đời là bể học / Luôn khiêm nhu vì lắm kẻ hơn mình / Sống xứng đáng với truyền thống gia đình / Ba nguyện ước hàng đêm con thành đạt, hạnh phúc cho thỏa ý ba” là một phần nội dung bài thơ. Phía dưới, Tóc Tiên gửi lời cảm ơn đấng sinh thành.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Toan tính của NSX khi show có 34 anh tài lê thê đến sáng

Mùa trước của Anh trai vượt ngàn chông gai, các tập chỉ dao động hơn 2 tiếng. Song sang mùa hai, nhà sản xuất kéo dài thời lượng của show lên tới 5-6 tiếng.

1 giờ trước

An Nhi

tóc tiên Tóc Tiên tóc tiên

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

Trang Phap thong bao khan hinh anh

Trang Pháp thông báo khẩn

22 giờ trước 21:49 3/7/2026

0

Phía công ty quản lý Trang Pháp cho biết đang tiến hành xử lý nhãn hàng có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, tư liệu ca sĩ trên các trang mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý