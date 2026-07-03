Trang Pháp thông báo khẩn

Phía công ty quản lý Trang Pháp cho biết đang tiến hành xử lý nhãn hàng có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, tư liệu ca sĩ trên các trang mạng xã hội.

Tối 3/7, The First Management - công ty quản lý của Trang Pháp - đăng tải thông báo về việc bảo vệ quyền hình ảnh, uy tín và danh dự nghệ sĩ.

Theo phía công ty, họ phát hiện một nhãn hàng đang có hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, tư liệu của nghệ sĩ Trang Pháp trên các trang mạng xã hội để phục vụ cho mục đích thương mại mà chưa có sự đồng ý hay bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào từ phía đơn vị lẫn nghệ sĩ.

"Công ty mạnh mẽ lên án hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này. Chúng tôi đã làm việc với đội ngũ pháp lý để thực hiện các biện pháp kiên quyết, yêu cầu nhãn hàng trên gỡ bỏ lập tức các nội dung vi phạm. Đồng thời tiến hành các hành động pháp lý thích hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ Trang Pháp cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam", theo phía công ty.

Trang Pháp vừa khép lại hành trình Đạp gió 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Phía Trang Pháp mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý khán giả. Đơn vị này cho biết nếu người hâm mộ phát hiện thêm các trang mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử nào sử dụng trái phép hình ảnh của nghệ sĩ Trang Pháp, xin vui lòng gửi thông tin về email của công ty để họ kịp thời thu thập tư liệu, xử lý theo pháp luật.

Trang Pháp vừa có hành trình đáng nhớ tại Đạp gió 2026 ở Trung Quốc. Dù có màn thể hiện ấn tượng trong chung kết lẫn xuyên suốt chương trình đã không thể lọt vào đội hình thành đoàn. Theo đó, 12 nghệ sĩ được thành đoàn gồm Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm, Tôn Di, Đường Nghệ Hân, Tiêu Tường, Lý Tâm Khiết, Diệp Nhất Thiến, Phạm Vỹ Kỳ, Từ Khiết Nhi và An Kỳ.

Thông qua trang cá nhân, Trang Pháp cho biết với tư cách là quán quân đầu tiên của phiên bản Việt Nam, cô đến Đạp gió Trung Quốc cùng rất nhiều kỳ vọng từ khán giả. Do đó, nữ ca sĩ mang theo vô vàn áp lực và cả những kỳ vọng nặng nề trên vai.

Theo Trang Pháp, cô ý thức rằng nếu thể hiện tốt, nhiều người sẽ cho rằng đó là điều hiển nhiên vì cô từng làm được trước đây. Ngược lại, nếu không đạt kỳ vọng, cô có thể phải đối mặt với những đánh giá khắt khe hơn, thậm chí ảnh hưởng đến những gì đã gây dựng.

Nữ ca sĩ thừa nhận chỉ khi trực tiếp tham gia chương trình, cô mới nhận ra môi trường thi đấu tại Trung Quốc hoàn toàn khác so với phiên bản Việt Nam.

"Trang đã sợ hãi và rất nhiều nỗi sợ đã biến thành sự thật. Dù có nỗ lực đến nhường nào, đôi khi Trang vẫn cảm giác như mình chưa từng thực sự được nhìn nhận. Cơn ác mộng của Trang đã trở thành hiện thực khi bắt đầu cảm thấy mình đang làm cho những người hâm mộ quê nhà phải thất vọng. Trang cảm thấy bất lực, kiệt sức và tủi thân", nữ ca sĩ chia sẻ.