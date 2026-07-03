Nữ diễn viên sau khi giảm 45 kg

Ngô Văn Ý gây chú ý khi chia sẻ từng nặng 95 kg. Trong ba năm qua, cô nỗ lực giảm cân xuống còn 50 kg.

Theo St Headline, mới đây, Ngô Văn Ý, diễn viên được biết đến qua các bộ phim truyền hình của đài TVB như Nữ thần chính nghĩa và Nghịch thiên kỳ án 2, đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ hành trình giảm cân. Từ một cô gái nặng 95 kg, cô đã giảm thành công xuống còn 50 kg và duy trì vóc dáng thon gọn suốt 3 năm qua mà không hề bị tăng cân trở lại.

"Con số từ 95 kg xuống 50 kg không phải là kết quả sau một đêm, mà là thành quả của vô số buổi sáng kiên trì. Trước đây, tôi luôn tự ti về ngoại hình đến mức không dám soi gương. Nhưng khi tôi quyết định thay đổi bắt đầu từ điều đơn giản nhất - bữa sáng - tôi nhận ra mọi thứ không khó như mình nghĩ", cô cho biết.

Ngô Văn Ý sau khi nỗ lực giảm cân. Ảnh: St Headline.

Khác với nhiều người tìm đến các phương pháp ép cân cực đoan, Ngô Văn Ý chọn cách giảm từ từ. Cô thừa nhận từng thử qua thực đơn súp rau, thực đơn táo hay chỉ ăn lòng trắng trứng, nhưng tất cả đều thất bại vì không thể duy trì quá 3 ngày.

Bí quyết của nữ diễn viên nằm ở việc tìm ra phương pháp phù hợp với cơ thể và có thể thực hiện lâu dài. Mỗi sáng, cô đều đặn ăn hai quả trứng gà kết hợp cùng khoai lang hoặc ngô để cung cấp đủ chất cho cơ thể. Bên cạnh đó, cô luôn bổ sung kiwi và việt quất - những loại trái cây vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp nuôi dưỡng làn da tươi trẻ trong quá trình giảm cân.

Về chế độ tập luyện, Ngô Văn Ý chia sẻ cô bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất: đi bộ 3 ngày một tuần, mỗi lần 30 phút, sau đó tăng dần lên 4 ngày và duy trì việc đến phòng tập đều đặn. Trong ăn uống, cô không ép bản thân ăn những món mình ghét mà chỉ tìm cách thay thế. Đơn cử, cô ăn ức gà thay vì cánh gà, chọn thịt lợn nạc thay cho sườn non và ưu tiên ăn hải sản vào bữa tối cùng gia đình.

Nữ diễn viên nhấn mạnh giảm cân là một hành trình dài hạn, không nên nôn nóng vì giảm quá nhanh sẽ khiến da bị chảy xệ. "Nhiều người nói giảm cân là đau khổ. Nhưng với tôi, việc nhìn bản thân khỏe lên mỗi ngày, làn da cải thiện và tìm lại được sự tự tin là một niềm hạnh phúc lớn", cô nói thêm.

Ngoại hình mới không chỉ mang lại cho Ngô Văn Ý sự tự tin mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp diễn xuất tại TVB. Dù thừa nhận thu nhập từ nhà đài hiện tại chưa đủ trang trải cuộc sống và bản thân vẫn phải làm thêm công việc tiếp tân bán thời gian để kiếm thêm thu nhập, Ngô Văn Ý cho biết cô vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.