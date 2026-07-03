Tranh luận bủa vây Tăng Thanh Hà và diễn viên 'Hoàng hậu cuối cùng'

"Hoàng hậu cuối cùng" vừa công bố dự án, diễn viên vào chiều 2/7. Ngay sau đó, loạt tranh luận liên quan đến dàn cast, khâu casting của phim xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Sau 6 năm ấp ủ, phát triển dự án, Hoàng hậu cuối cùng - tác phẩm đến từ bộ đôi Bảo Nhân - Nam Cito chính thức công bố các diễn viên chính. Không nằm ngoài dự đoán, Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Trâm Anh đảm nhận các vai chính. Trong đó, “ngọc nữ” màn ảnh được trao gửi với vai Hoàng hậu Nam Phương, Ma Ran Đô đảm nhận nhân vật vua Bảo Đại. Diễn viên Trâm Anh thủ vai Lý Lệ Hà.

Ngay sau khi nhà sản xuất ra mắt dàn cast, những tranh luận, bàn tán rầm rộ nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Số đông cho rằng bộ ba nói trên không phù hợp để đảm nhận các nhân vật quan trọng. Đáng chú ý, việc Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương, cách biệt 11 tuổi với Ma Ran Đô được cho là chênh lệch, khập khiễng.

Ngoài ra, việc ê-kíp tổ chức casting rầm rộ trong thời gian dài nhưng cuối cùng lại chọn dàn diễn viên chính là những cái tên được “chọn mặt gửi vàng” từ trước, cũng vấp tranh cãi.

Lý do Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô gây bàn tán

Sự trở lại của Tăng Thanh Hà với điện ảnh nhận sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn lẫn công chúng yêu phim Việt. Lý do, trong suốt 13 năm qua, nữ diễn viên gần như giải nghệ. Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và lần lượt sinh ba con, Tăng Thanh Hà tập trung toàn bộ thời gian cho gia đình, việc kinh doanh. Cô không đóng phim, xuất hiện ở những sự kiện giải trí hay có hoạt động gì liên quan đến nghệ thuật. Dù vậy, mọi hoạt động hay đời tư của nữ diễn viên vẫn được truyền thông, khán giả chú ý.

Ít tháng trước, khi Hoàng hậu cuối cùng khởi quay, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin Tăng Thanh Hà trở lại và đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ động thái im lặng trước các đồn đoán.

Vẻ ngoài của Tăng Thanh Hà được cho là không giống với nguyên mẫu Nam Phương Hoàng hậu. Ảnh: Phương Lâm/Tư liệu.

Đến chiều 2/7, Tăng Thanh Hà mới chính thức lộ diện tại buổi công bố dự án, dàn diễn viên của Hoàng hậu cuối cùng. Sự xuất hiện của cô trở thành tâm điểm trong suốt chương trình. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc đẹp, cân đối và thần thái, khí chất cuốn hút.

Màn tái xuất của “ngọc nữ” màn ảnh Việt một thời trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội gần một ngày qua. Ở góc độ truyền thông, dự án Hoàng hậu cuối cùng, vì thế nhanh chóng được hưởng lợi, nhận sự chú ý lớn từ báo giới, khán giả dù mới chỉ giai đoạn đầu.

Bên cạnh những lời khen, sự kỳ vọng cho Tăng Thanh Hà khi đảm nhận vai diễn quan trọng là Hoàng hậu Nam Phương, cũng không ít ý kiến cho rằng tạo hình của cô không phù hợp.

Theo các tư liệu, sách, báo chí trong và ngoài nước ở thế kỷ XX, hình ảnh của Nam Phương Hoàng hậu được khắc họa là người phụ nữ có dung mạo nổi bật, tính cách thuần hậu, điềm tĩnh, hài hòa, giỏi giao thiệp, cốt cách "có một không hai". Ngoài nét đẹp thuần Việt dịu dàng luôn thu hút ánh nhìn, bà còn tỏa sáng với khí chất và trí tuệ của một tiểu thư gia giáo Tây học, dịu dàng nhưng cũng đầy sắc bén. Nam Phương Hoàng hậu có khuôn mặt thanh tao, trang nhã với cặp mắt một mí đặc trưng.

Chính vì thế, khi Tăng Thanh Hà được nhà sản xuất công bố đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, khán giả nhanh chóng đặt hình ảnh của cả hai và nhận xét vẻ ngoài của nữ diễn viên được cho là không giống với nguyên mẫu.

Trước Tăng Thanh Hà, nhân vật Nam Phương Hoàng hậu từng được diễn viên Yến Chi thể hiện rất thành công trong Ngọn nến hoàng cung - một huyền thoại của truyền hình Việt. Nữ nghệ sĩ nhận được nhiều lời khen nhờ tái hiện phong thái nhân vật xuất sắc, làm toát lên hình ảnh một bà hoàng ung dung, thanh thoát.

Bên cạnh tạo hình nhân vật, việc Tăng Thanh Hà đóng cặp với đàn em Ma Ran Đô (vai Hoàng đế Bảo Đại) dù cách biệt tuổi tác, cũng nhận phản ứng trái chiều. Loạt hình ảnh trong sự kiện công bố dự án vào chiều 2/7, Tăng Thanh Hà đứng cạnh Ma Ran Đô tạo cảm giác khập khiễng, chênh lệch.

Trước những nghi ngại từ phía truyền thông, Tăng Thanh Hà sau đó giải thích: "Tôi nghĩ rằng có thể bên ngoài, mình và Ma Ran Đô chênh lệch tuổi tác nhưng trong điện ảnh lại khác. Diễn viên còn có hóa trang, cảm xúc, bối cảnh, câu chuyện, rất thú vị. Tôi tin rằng khi khán giả bước vào câu chuyện, họ sẽ không quan tâm đến sự chênh lệch tuổi tác của diễn viên nữa".

Dù vậy, trên mạng xã hội, loạt bình luận trái chiều vẫn xuất hiện. "Tăng Thanh Hà không không có nét gì giống với Hoàng hậu Nam Phương. Ê-kíp đã làm phim có yếu tố lịch sử thì cũng nên chọn diễn viên có gương mặt và thần thái tương đồng với nhân vật lịch sử"; "Hoàng hậu Nam Phương có cặp mắt rất hiền, gương mặt phúc hậu, phong thái tiểu thư, đài các, khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát của bậc mỹ nhân con nhà danh giá, còn nét mặt của Tăng Thanh Hà quá sắc sảo, gương mặt góc cạnh, chân mày xếch"; "Bộ phim chưa công chiếu nhưng đã thất bại ngay từ vòng đầu khâu chọn diễn viên. Thấy tuyển diễn viên vào vai Nam Phương rầm rộ đến khi công bố thì trớt quớt"... là những bình luận từ phía công chúng.

Ê-kíp 'Hoàng hậu cuối cùng' vấp tranh luận

Ngoài Tăng Thanh Hà, tạo hình của Ma Ran Đô, Trâm Anh (vai vũ nữ Lý Lệ Hà) cũng được cho là không phù hợp. Tất nhiên, tuổi tác, tạo hình của diễn viên, ở một góc độ nào đó cũng chỉ là tranh luận ban đầu. Điều quan trọng nhất nằm ở màn thể hiện của dàn cast trên màn ảnh rộng. Sự nghi ngại từ phía công chúng về mức độ phù hợp của diễn viên với nhân vật (có thể bị dập tắt hoặc ngược lại), phải đợi đến khi tác phẩm chính thức phát hành ngoài rạp.

Một chủ đề gây tranh luận khác liên quan đến dự án Hoàng hậu cuối cùng đến từ việc ê-kíp tổ chức casting rầm rộ trong thời gian dài nhưng cuối cùng lại chọn dàn diễn viên chính là những cái tên được "chọn mặt gửi vàng" từ trước.

Trong Hoàng hậu cuối cùng, nam diễn viên Ma Ran Đô đảm nhận vai vua Bảo Đại. Ảnh: Phương Lâm/Tư liệu.

Cụ thể, từ năm 2014, nhà sản xuất phim từng gây chú ý khi thông báo casting, tìm kiếm gương mặt đảm nhận vai diễn Nam Phương Hoàng hậu cùng nhiều vai diễn khác như Hoàng đế Bảo Đại, Thái tử Bảo Long, Thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà...

Theo thông tin từ nhà sản xuất, sau cuộc tuyển chọn diễn viên trực tuyến kéo dài hơn một tháng, các ứng viên sẽ tiếp tục được lựa chọn để tiếp tục vào vòng casting trực tiếp với đạo diễn, dự kiến được tổ chức trên toàn quốc.

Thông qua fanpage, ê-kíp liên tục cập nhật từng động thái trong quá trình casting vào năm 2025. Số lượng dàn diễn viên, người nổi tiếng tham gia tuyển chọn vào các nhân vật trong phim khá đông đảo, lên tới con số hàng trăm. Họ phải trải qua vòng nhân trắc học, diễn xuất trước dàn giám khảo là đạo diễn, nhà sản xuất phim và các nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, Yên Chi...

Song cuối cùng, đến khi công bố diễn viên chính, đặc biệt là vai Nam Phương hoàng hậu được trao cho Tăng Thanh Hà (nữ diễn viên được mời từ đầu, không thông qua casting) lại khiến ê-kíp vấp tranh luận. Không ít ý kiến nghi ngờ, cho rằng việc casting rầm rộ chỉ là hình thức, động thái để PR cho dự án.

Trâm Anh đảm nhận vai Lý Lệ Hà. Ảnh: NSX.

Phản hồi về những ý kiến nói trên, đạo diễn Bảo Nhân khẳng định khâu casting là quá trình nghiêm túc, chỉn chu, được đầu tư, không chỉ riêng không chỉ riêng với dự án phim Hoàng hậu cuối cùng mà tất cả dự án phim hiện nay đang sản xuất.

"Tất cả những nhà sản xuất hay đạo diễn luôn luôn mong muốn tìm kiếm những gương mặt mới, đáp ứng được tiêu chuẩn, hình dung về nhân vật một cách gần nhất với kịch bản và khả năng thể hiện vai diễn. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy, về mặt bằng chung diễn viên ở Việt Nam cũng không có nhiều. Và để lựa chọn một cái nhân vật mà gần nhất với kịch bản hay với hình dung, chúng tôi phải chịu khó tổ chức những buổi casting và gọi đây là "đãi cát tìm vàng". Ê-kíp luôn hy vọng, mong rằng may mắn sẽ tìm được gương mặt mới, phù hợp", Bảo Nhân nói.

Theo đạo diễn, anh và ê-kíp xác định rõ việc khi không tìm ra được gương mặt mới, họ sẽ lựa chọn diễn viên, ứng viên gần nhất, phù hợp với nhân vật.

"Chúng tôi không đặt nặng việc họ là người nổi tiếng hay có kinh nghiệm diễn xuất. Với dự án Hoàng hậu cuối cùng, chúng tôi quan trọng nhất ở việc làm sao để tìm kiếm diễn viên gần nhất với những miêu tả ở trong kịch bản. Và khi họ xuất hiện trên màn ảnh, người ta tin đó là nhân vật", anh nói thêm.