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Giải trí

Tăng Thanh Hà đính chính

  • Thứ năm, 2/7/2026 19:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tăng Thanh Hà cho biết nhiều năm qua, thông tin về quê quán của cô bị nhầm lẫn. Nữ diễn viên khẳng định cô sinh ra và lớn lên ở TP.HCM.

Tại buổi họp báo công bố dự án Hoàng hậu cuối cùng, Tăng Thanh Hà nhận sự quan tâm lớn từ phía báo giới, truyền thông. Đáng chú ý, trong khuôn khổ sự kiện, nữ diễn viên lên tiếng đính chính thông tin liên quan đến quê quán.

Cô cho biết: "Về quê quán và nơi sinh, thực sự là có nhiều thông tin rằng tôi sinh ra ở miền Tây, có lúc là Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, rồi Gò Công. Nhưng tôi sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, chứ không phải ở miền Tây. Vì vậy, hôm nay cho tôi xin phép đính chính lại".

Bên lề sự kiện, Tăng Thanh Hà chia sẻ trở lại với điện ảnh sau 13 năm, cô phải học hỏi, thay đổi bản thân rất nhiều.

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Tăng Thanh Hà tại sự kiện công bố dự án Hoàng hậu cuối cùng. Ảnh: NSX.

"Đầu tiên, tôi phải học lại cách làm phim mới của điện ảnh. Bên cạnh đó, tôi học đánh đàn, tập mỗi ngày. Trong quá trình ghi hình phim ở Huế, ê-kíp đã chuẩn bị một cây đàn, đặt trong phòng cho tôi để tập luyện. Tôi cũng phải rèn luyện nhiều kỹ năng khác", cô chia sẻ.

Tăng Thanh Hà nói cô có sự đồng cảm lớn với nhân vật Hoàng hậu Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng. "Hoàng hậu Nam Phương là người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm, nhưng bà luôn giữ điềm tĩnh và phẩm giá của mình. Ngoài trách nhiệm mà bà mang trên vai, Nam Phương cũng là người vợ, người mẹ, với những cảm xúc như tất cả chúng ta. Tôi rất đồng cảm với những điều mà nhân vật đã trải qua", cô chia sẻ thêm.

"Khi nhận vai diễn này, tôi lo lắng, áp lực. Nhưng sau đó, tôi đã rất nỗ lực, chân thành để có thể hiểu cảm xúc nhân vật một cách chân thực, gần gũi nhất. Điều khó nhất với tôi trong dự án này ở những cảnh cảm xúc kìm nén, không được nói ra. Đằng sau vẻ điềm tĩnh là thế giới cảm xúc giằng xé. Suốt thời gian dài tiền kỳ, tôi đã nói chuyện với đạo diễn nhiều để phân tích nhân vật, tìm ra lý do, động cơ đằng sau những lời nói, thoại, nội tâm nhân vật. Khi chạm vào thế giới nội tâm đó, tôi mới chuyển tải được cảm xúc của nhân vật", cô chia sẻ thêm.

Hoàng hậu cuối cùng đánh dấu sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau 13 năm. Bộ phim cuối cùng cô tham gia là Mỹ nhân kế (2013).

Chia sẻ về việc mời Tăng Thanh Hà tham gia dự án, đạo diễn Bảo Nhân nói: "Công việc đầu tiên trong tất cả dự án đều là đi tìm diễn viên. Làm việc với Tăng Thanh Hà hay bất kỳ diễn viên nào đều phải thuyết phục họ bằng một kịch bản tốt, một ê-kíp sản xuất tốt. Diễn viên nào cũng đều quan tâm rằng dự án đấy có đem lại cho họ cảm xúc, để họ cảm thấy nếu bỏ lỡ sẽ nuối tiếc hay không. Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của dự án".

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  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

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