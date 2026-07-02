Tăng Thanh Hà áp lực khi đóng Hoàng hậu Nam Phương

Tăng Thanh Hà là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau 13 năm. Tăng Thanh Hà nói cô cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định đồng ý tham gia Hoàng hậu cuối cùng. "Khi nhận vai diễn này, tôi lo lắng, áp lực. Nhưng sau đó, tôi đã rất nỗ lực, chân thành để có thể hiểu cảm xúc nhân vật một cách chân thực, gần gũi nhất. Điều khó nhất với tôi trong dự án này ở những cảnh cảm xúc kìm nén, không được nói ra. Đằng sau vẻ điềm tĩnh là thế giới cảm xúc giằng xé. Suốt thời gian dài tiền kỳ, tôi đã nói chuyện với đạo diễn nhiều để phân tích nhân vật, tìm ra lý do, động cơ đằng sau những lời nói, thoại, nội tâm nhân vật. Khi chạm vào thế giới nội tâm đó, tôi mới chuyển tải được cảm xúc của nhân vật", cô chia sẻ.