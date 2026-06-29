Tim vấp chỉ trích

Hành động lấy áo thể thao có in chữ Messi để lau ôtô của Tim đang vấp phải sự chỉ trích từ công chúng.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tim đăng tải clip ngắn, ghi lại cảnh rửa xe hơi. Trong đó, Tim mặc áo thể thao, có in chữ Ronaldo. Sau đó, anh cúi xuống một xô nước, trong đó có chiếc áo in chữ Messi. Tim lấy chiếc áo này để lau kính ôtô.

Cuối cùng, Tim chụp lại một số khoảnh khắc với chiếc áo có in chữ Ronaldo, trong khi áo còn lại bị vứt dưới thảm cỏ.

Tim nhận nhiều chỉ trích sau hành động lấy chiếc áo in chữ Messi để lau ôtô. Ảnh: FBNV.

Hành động nói trên của nam ca sĩ làm dậy sóng mạng xã hội. Dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích Tim.

Trước phản ứng từ dân mạng, Tim đã gỡ bỏ clip này. Trang cá nhân cũng anh cũng cài đặt chế độ hạn chế bình luận.

Những clip gần đây của anh đều xoay quanh chủ đề liên quan đến chân sút huyền thoại Ronaldo. Anh cũng trực tiếp đáp trả, đôi co với những bình luận đến từ cộng động fan ủng hộ Messi.

Khi một tài khoản mạng so sánh Messi và Ronaldo, Tim phản hồi: "Vô duyên vừa thôi. Người ta thích ai kệ người ta. Nói tới đạo đức của người khác là mình cũng giống vậy đó"; "Vì khi Ronaldo giải nghệ, có muốn ủng hộ cũng không được nữa. Đừng quan tâm tôi hay ghét tôi cũng được nhưng không được mỉa mai tình yêu tôi dành cho Ronaldo"...

Tim (tên thật Trần Nguyên Cát Vũ) khởi nghiệp là ca sĩ, sau đó tham gia nhiều dự án phim. Trong vài năm gần đây, anh không ra sản phẩm âm nhạc mà tập trung cho công việc đóng phim. Năm 2023, anh diễn xuất trong phim Hoa hồng cho sớm mai.