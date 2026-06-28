Tranh luận bùng nổ về 34 'anh tài' sau đêm mở màn lê thê đến sáng

Trở lại mùa hai, Anh trai vượt ngàn chông gai với 34 nam nghệ sĩ gây choáng ngợp với tập mở màn kéo dài hơn 5 tiếng.

Tối 27/6, tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai chính thức lên sóng, quy tụ 34 anh tài ở nhiều lĩnh vực. Ngoài các ca sĩ, rapper như Hoàng Dũng, Hà An Huy, Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, chương trình còn có sự hiện diện của đạo diễn, diễn viên, MC như Huỳnh Lập, Đại Nghĩa, Cù Trọng Xoay… 5 anh tài từng tham gia mùa một quay trở lại chương trình gồm Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê.

Sau một năm hoãn phát sóng, việc show thực tế đổ bộ thị trường trở thành tâm điểm bàn luận và nhận không ít kỳ vọng từ phía công chúng.

Tập mở màn cho thấy những sự thay đổi về format với thể thức đối kháng trực tiếp nhằm tạo sự kịch tính. Dù vậy, thời lượng kéo dài 5 tiếng 38 phút ngay ở tập này đã thách thức sự kiên nhẫn của một bộ phận khán giả.

Gần nửa thời lượng chỉ để giới thiệu 34 anh tài

Hơn hai tiếng đầu của tập mở màn của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai chỉ xoay quanh việc công bố 34 anh tài, từ việc họ chia sẻ lý do đến với chương trình, áp lực khi tham gia show thực tế và sau đó ghép cặp cùng các thành viên khác để bước vào sân khấu chung.

3-4 anh tài sẽ ngẫu nhiên được thành lập một nhóm, đi chung trên chuyến xe và sau đó bước vào Trạm xác nhận Anh Tài (Face ID) của chương trình để thực hiện các thử thách từ chương trình nhằm chính thức bước vào cuộc đua.

Tại đây, họ phải xoay xở, tìm đủ mọi cách nhằm vượt qua Face ID khi camera liên tục từ chối nhận diện khuôn mặt.

34 anh tài ra mắt ở tập mở màn.

Sau khi vượt qua màn xác nhận, các thành viên tiến vào khu vực Mật thất Lửa, dựa vào các cụm từ khoá gợi ý từ chương trình để đoán diện mạo các nhóm đối thủ, từ đó đối mặt với bài toán đầu tiên: Chọn nhóm muốn ‘Chiến’ và nhóm muốn ‘Tránh’. Trong đó, nhóm Anh Tài Tình gồm Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper trở thành đội hình bị “né” nhiều nhất, trong khi nhóm của Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Neko Lê lại nhận nhiều thẻ “chiến”.

Tại phòng sinh hoạt chung, 10 nhóm anh tài chính thức lộ diện, gồm nhóm Anh tài hào hoa: Lê Xuân Tiền, Thuận Nguyễn, Tùng Mint; Tình đầu rực cháy: Hồ Đông Quan, Will, Toki Thành Thỏ, K.O; Anh chàng nhà bên: Hoàng Tôn, Thái Lê Minh Hiếu, OSAD; Anh Tài Nội Lực: Hoàng Rob, Phùng Minh Cương, Đông Hùng; Những kẻ lãng du: Dũng DT, Thơm (Da LAB), Đinh Mạnh Ninh; Quái kiệt mộng mơ: Trịnh Thăng Bình, Thỏ (Da LAB), Hà An Huy; Anh tài tình: Hoàng Dũng, 14 Casper, Vương Anh Tú, Nguyễn Văn Chung; Tổ đội sóng ngầm: Cheng, Thái VG, It’s Charles; Anh tài lắm chiêu: Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập.

Trước khi bước vào cuộc đấu chính thức mở màn, Will - đại diện các anh tài - công bố luật chơi của mùa giải 2026, bao gồm 1 công diễn hội ngộ, 5 công diễn chính thức và 1 trận chung kết. Tại vòng Công diễn mở màn, 10 nhóm anh tài sẽ được chia thành 5 cặp đấu đối kháng trực tiếp, tiến hành so sánh điểm số hỏa lực ngay tại sân khấu để tìm ra đội chiến thắng. Tiết mục của mỗi nhóm sẽ bao gồm phần trình diễn cá nhân của từng thành viên và một tiết mục trình diễn nhóm.

Kết thúc mỗi cặp thi đấu, hội đồng khán giả tại hiện trường sẽ bình chọn trực tiếp cho nhóm mình yêu thích và chỉ được chọn 1 trong 2 đội. Đồng thời, phần thưởng Nhẫn Chiến Tướng cũng lần đầu tiên lộ diện dành cho 5 cá nhân xuất sắc nhận được điểm hỏa lực cá nhân cao nhất từ khán giả, mang lại lợi thế đặc biệt cho Vòng công diễn tiếp theo.

Việc áp dụng thể thức đối kháng trực tiếp ngay từ vòng khai màn là điểm mới của chương trình năm nay. Luật chơi buộc khán giả chỉ được chọn một trong hai đội nhằm tạo ra sự kịch tính, lẫn áp lực cho nghệ sĩ trong việc lựa chọn bài hát, dàn dựng sân khấu. Vì vậy, họ buộc phải tập trung, tỉnh táo ngay từ những chặng đầu để an toàn bước vào các thử thách tiếp theo.

Kết quả gây khó hiểu

Với chủ đề "Ngày nảy, ngày nay", vòng công diễn mở màn là cuộc đấu của 5 đội gồm Anh tài lắm chiêu và Tình đầu rực cháy (cặp 1); Quái kiệt mộng mơ và Những kẻ lãng du (cặp 2); Biệt đội tái xuất và Anh tài tình (cặp 3); Anh tài hào hoa và Anh tài nội lực (Cặp 4); Tổ đội sóng ngầm và Anh chàng nhà bên (cặp 5).

Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập giành chiến thắng trước nhóm Tình đầu rực cháy.

Anh tài lắm chiêu gồm Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập lần lượt thể hiện các màn trình diễn cá nhân và nhóm. Mew Amazing mở màn với ca khúc solo Ừ thì kết hợp chơi đàn violin. Ngay sau đó, Huỳnh Lập hát, rap phối hợp điệu múa khăn trong tiết mục Làm được nha!. Thành viên lớn tuổi nhất - Đại Nghĩa - xuất hiện với vest tím, ngoại hình khác lạ và trình diễn ảo thuật biến hóa hoa hồng, đánh trống, hát Kim.

Sau cùng, cả ba kết hợp trong bản mashup Mắt nai cha cha cha sôi động. Màn vũ đạo của các anh tài khá đơn giản, ấn tượng nhất phải kể đến là Đại Nghĩa thực hiện động tác trồng chuối và hát.

Ở đội đối thủ, bộ tứ Hồ Đông Quan, Will, Toki Thành Thỏ, K.O có màn thể hiện nổi bật. Nhóm anh tài này đồng đều về các kỹ năng như hát, rap, vũ đạo và visual sáng sân khấu. Trong đó, tiết mục trình diễn cá nhân của Toki Thành Thỏ, K.O được đánh giá cao.

So với Anh tài lắm chiêu, nhóm Tình đầu rực cháy tỏa sáng hơn ở cuộc so găng đầu tiên. Dù vậy, chiến thắng lại thuộc về nhóm của Đại Nghĩa, Mew Amazing, Huỳnh Lập, sau màn bình chọn từ phía khán giả. Kết quả nói trên gây khó hiểu và bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội sau khi tập đầu lên sóng.

Ở cặp đầu thứ hai, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy thuộc team Quái kiệt mộng mơ mang lại cho khán giả không gian âm nhạc hoài niệm, khi nhiều ca khúc hit trước đây được làm mới bằng bản phối pop-rock. Sau màn trình diễn, Thỏ (Da LAB) bày tỏ sự xúc động khi trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, có cơ hội thể hiện ca khúc tự sáng tác mang tên Bản tình ca không tên.

Kết quả của tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai gây khó hiểu.

Tương tự Quái kiệt mộng mơ, nhóm Những kẻ lãng du cũng có lựa chọn an toàn là thể hiện những ca khúc từng được khán giả yêu mến trước đây, Đinh Mạnh Ninh hát Xe đạp trong khi Thơm (Da LAB) khoe giọng ở tiết mục Em tôi đôi mươi. Thành viên cuối cùng trong nhóm là Dũng DT (Cù Trọng Xoay) gây bất ngờ khi xuất hiện trong trang phục shipper và thể hiện phần hát đơn giản. Ở màn trình diễn nhóm, các thành viên cùng góp giọng trong Vào hạ. Bộ ba tỏ ra vụng về, thiếu đồng đều khi thể hiện màn vũ đạo. Dũng DT thừa nhận anh chỉ xuất hiện để "mua vui" trong tiết mục của cả đội bằng những mảng miếng duyên dáng.

Kết quả chung cuộc, nhóm Những kẻ lãng du giành bất ngờ giành chiến thắng trước Quái kiệt mộng mơ. Một lần nữa, bình chọn từ phía người xem tại trường quay lại tiếp tục gây bất bình. Trong khi phần thể hiện của Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy đều nổi bật về giọng hát và nỗ lực làm mới.

Trên mạng xã hội, người xem đặt câu hỏi về tính công bằng của chương trình khi những anh tài hát tốt, nhảy đẹp lại thất thế trước dàn nghệ sĩ gạo cội với màn thể hiện an toàn, đơn giản, kém sức hút.

Tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai khép lại vào lúc rạng sáng. Hiện tại những chủ đề thảo luận về chương trình này vẫn đang ngập tràn nhiều nền tảng mạng, trong đó bình luận thất vọng chiếm chủ đạo. Rõ ràng, chương trình năm nay vẫn đầu tư vào sân khấu, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ và cho nghệ sĩ cơ hội để phô diễn những năng lực cá nhân. Dù vậy, tổng thể show thực tế ngay tập mở màn đã phân bổ không hợp lý, lê thê kéo dài ở màn giới thiệu, xen kẽ chia sẻ của nghệ sĩ lẫn người nhà, đồng nghiệp. Ngoài ra, âm nhạc trong tập mở màn cũng bị nhận xét kém ấn tượng, thiếu tiết mục bùng nổ như cách mà Anh trai vượt ngàn chông gai từng làm được ở mùa đầu tiên.

Thành tích lượt xem của tập khai hỏa Anh trai vượt ngàn chông gai do đó cũng không quá nổi bật. Đến sáng 28/6, chương trình chỉ ghi nhận khoảng hơn 600.000 lượt xem trên YouTube.