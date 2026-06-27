Chồng cũ Lan Phương nói 'khó khăn để ở bên các con'

David Duffy, chồng cũ của Lan Phương chia sẻ "khó khăn để ở bên các con hoặc biết đầy đủ hơn về cuộc sống hàng ngày của chúng".

Tối 26/6, David Duffy cho biết một năm qua là quãng thời gian thay đổi sâu sắc cuộc đời anh. Dù vậy, một trong những điều quan trọng nhất với anh là cố gắng duy trì sự gắn bó gần gũi và bền bỉ trong cuộc sống của các con.

"Dù chỉ là vài phút buổi sáng đưa con đến trường, một khoảnh khắc ngắn được gặp con hay những lúc có thể cùng con hiện diện trong những điều nhỏ bé thường ngày, tất cả đều rất quý giá đối với tôi", chồng cũ của Lan Phương kể.

Theo anh, thời gian gần đây, những điều rất bình thường giữa cha và con cũng trở nên khó khăn hơn, không chỉ là việc được ở bên các con, mà còn là việc được biết đầy đủ hơn về cuộc sống hàng ngày, nếp sinh hoạt, tình hình hiện tại và những quyết định quan trọng liên quan đến chúng.

David Duffy đăng ảnh bên các con. Ảnh: FBNV.

"Tôi tin rằng vai trò của người cha không kết thúc sau khi cha mẹ ly thân hay ly hôn. Trẻ em xứng đáng được yêu thương trọn vẹn, được sống trong sự ổn định và an toàn, được nuôi dưỡng những mối quan hệ có ý nghĩa với cả bố và mẹ. Điều đó rất quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của trẻ. Tôi lo lắng khi sự ổn định và tính đều đặn trong mối quan hệ giữa tôi cùng các con có thể bị ảnh hưởng. Nhưng tôi sẽ giữ bình tĩnh, tiếp tục kiên nhẫn và tiếp tục hiện diện theo cách tốt nhất có thể", anh bày tỏ.

Cuối bài đăng, David Duffy cho biết sẽ luôn cố gắng trở thành người cha mà các con cần. Anh hứa sẽ tiếp tục có mặt, hiện diện và yêu thương bọn trẻ.

Tháng 5/2025, Lan Phương nộp đơn ly hôn chồng Tây. Hai người trải qua nhiều năm mâu thuẫn, không thể hàn gắn. Lan Phương thậm chí cho biết gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thường đau nhức cơ thể, buồn nôn, mệt mỏi.

Cả hai sau đó trải qua các phiên tòa để giành quyền nuôi hai con. Vào sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Sau phiên tòa kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm. Lan Phương là người giành được quyền nuôi hai con gái Lina Linh và Mia Mai, còn chồng cũ phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận mới.