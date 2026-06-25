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Giải trí

Diễn viên mắc ung thư ở tuổi 19

  • Thứ năm, 25/6/2026 18:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ diễn viên Miranda McKeon chia sẻ về hành trình chiến đấu với bạo bệnh ở tuổi 19. Cô cho biết nỗi sợ lớn nhất là phải từ bỏ mái tóc của mình.

Trên People, Miranda McKeon kể vào năm 19 tuổi, ngay khi vừa hoàn thành chương trình của năm nhất đại học, nữ diễn viên phát hiện một khối u nhỏ ở ngực phải. Kết quả sinh thiết sau đó đã làm đảo lộn cuộc đời cô khi đón nhận tin mắc ung thư vú giai đoạn 3.

Nữ diễn viên phải trải qua 8 đợt hóa trị, 25 buổi xạ trị và 3 ca phẫu thuật lớn, bao gồm cả việc cắt bỏ ngực. Tuy nhiên, đối với ngôi sao của loạt phim Anne with an E, điều khiến cô ám ảnh và suy sụp nhất trong suốt quá trình điều trị lại là việc mất đi mái tóc.

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Miranda McKeon chia sẻ về hành trình chiến đấu với ung thư vú. Ảnh: People.

"Thành thật mà nói, lúc đó tôi sợ mất tóc hơn cả cái chết. Từ khi còn là một cô bé, tôi đã rất nâng niu mái tóc của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh tử, nhưng việc nghĩ đến cảnh không còn tóc khiến bụng tôi nôn nao, thắt lại", cô chia sẻ.

Vài ngày trước đợt hóa trị cuối cùng, Miranda buộc phải cạo trọc đầu. Dù vậy, khi những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, cô nói bản thân lại cảm thấy nhẹ nhõm như được giải phóng. Trên trang cá nhân, cô viết: "Tôi nhận ra mình đẹp vì những đóng góp trong các cuộc trò chuyện, sự hài hước, lòng trắc ẩn và cách đối xử với bạn bè".

Sau khi vượt qua bạo bệnh, tóc của Miranda đã mọc lại nhưng có màu sẫm và xoăn. Vì nóng lòng muốn trở lại với mái tóc thẳng, vàng trước đó, cô đã tẩy và tạo kiểu quá đà khiến tóc hư tổn nặng. Một thời gian sau, cô đã chuyển sang lối sống "đẹp tự nhiên", ưu tiên các sản phẩm lành tính để phục hồi tóc từ bên trong.

Hiện tại, ở tuổi 24 và đang sống tại New York, Miranda McKeon đã hoàn toàn sạch nhân tế bào ung thư từ tháng 2/2022.

Dù vẫn phải đối mặt với những lo âu về nguy cơ tái phát hay các triệu chứng của chứng mãn kinh sớm do tác dụng phụ của điều trị, cô vẫn tràn đầy lạc quan.

"Vào thời điểm điều trị, tôi không bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại có thể trọn vẹn, rạng rỡ và tự tin như bây giờ. Tôi từng nghĩ mọi thứ không thể tốt đẹp đến thế, nhưng hiện tại, nó thực sự rất tốt", cô nói.

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