Mai Phương Thúy đáp trả

Trong bài đăng mới nhất, Mai Phương Thúy phản hồi một dân mạng về ý kiến "không có danh xưng hoa hậu, giờ không biết cuộc đời có được thành công và giàu có như hiện tại".

Chiều 25/6, Mai Phương Thúy đăng tải ảnh chụp màn hình là bình luận của một dân mạng với nội dung liên quan đến danh xưng hoa hậu của cô. Trong đó, tài khoản này cho rằng "Không có danh xưng hoa hậu, giờ không biết cuộc đời có được thành công và giàu có như hiện tại hay không. Danh tiếng mới có cơ hội, chứ không cũng như bao người khác thôi. Muốn thành công cũng trầy trật hoặc không thể thành công".

Người đẹp cho rằng: "Không có danh hiệu thì mình bắt đầu từ số 0, thi vào không đậu thì mình thi lại. Thi 9 lần không đậu thì mình thi 10 lần. Chỉ cần kiên trì, mình không tin đi làm như một người bình thường lại khó đến thế. Tôi cũng đỗ Đại học Ngoại thương rồi mà, vất vả đèn sách đã trải qua nên không ngại khổ đâu. Bộ kỹ năng làm hoa hậu và tài chính là khác hẳn nhau. Tôi định bỏ hết để thi vào ngân hàng làm việc năm 2008, lúc 20 tuổi. Nhưng lúc đó quá nhiều dự án cộng đồng muốn tôi tham gia. Đến 2010-2012, các hoa hậu cũng chưa cứng cáp hẳn vì họ mới đăng quang nên tôi mãi mới rút được. Không gian hoa hậu cho mình phát triển hết kỹ năng không nhiều".

"Không gian hoa hậu cho mình phát triển hết kỹ năng không nhiều", Mai Phương Thúy chia sẻ.

Mai Phương Thúy mong dân mạng bớt phán xét hay nghi ngờ cô. "Tôi đã quá mệt vì đã đi làm chuyên môn rồi mà vẫn bị gắn nhãn giải trí như ngành nghề hoạt động chính thức dù điều đó không đúng", người đẹp nhấn mạnh.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988 tại Hà Nội và đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006 khi mới 18 tuổi. Với chiều cao 1,8 m cùng gương mặt thanh tú, cô nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nổi bật. Cùng năm đăng quang, người đẹp tham dự Miss World và lọt top 17, thành tích được đánh giá khá ấn tượng của thí sinh Việt Nam ở thời điểm đó.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Mai Phương Thúy hoạt động sôi nổi trong làng giải trí với vai trò người mẫu, gương mặt quảng cáo và khách mời tại nhiều sự kiện. Cô cũng từng đảm nhận vị trí giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp trong nước. Trong suốt quá trình hoạt động, hoa hậu được biết đến với phong cách quyến rũ, cùng cá tính thẳng thắn, nhiều lần tạo nên những cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy dần rút bớt khỏi các hoạt động giải trí để tập trung vào kinh doanh và đầu tư tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực chứng khoán.