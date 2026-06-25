Thiếu gia tập đoàn Singha nhặt rác ở VQG Nam Cát Tiên

Clip ghi lại khoảnh khắc Psi Scott nhặt rác, chai nhựa ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên mới đây gây chú ý.

Trên trang cá nhân, Psi Scott đăng tải clip ghi lại cảnh anh nhặt rác ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Thiếu gia tập đoàn Singha diện trang phục giản dị, cùng một số thành viên trong ê-kíp, đi bộ dọc theo con suối và nhặt từng ống lon, chai nhựa bỏ vào túi lớn. Anh còn cẩn thận đổ hết nước trong từng chai lọ trước khi vứt vào túi.

"Tham quan vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Không thể cưỡng lại được. Tôi thích giúp đỡ và bảo vệ thiên nhiên", anh chia sẻ.

Psi Scott nhặt rác, chai nhựa ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Ảnh: IGNV.

Clip thu hút hàng chục nghìn lượt thích và nhiều bình luận. Nhiều dân mạng Việt Nam dành lời khen cho hành động thu gom rác, bảo vệ môi trường của Psi Scott.

"Cảm ơn anh vì hành động đẹp tại Việt Nam"; "Đáng để học tập đó mọi người. Hãy chung tay góp sức vì một môi trường xanh sạch đẹp. Hành động của anh rất ý nghĩa"; "Bạn là một người truyền cảm hứng và đáng ngưỡng mộ. Sự tận tâm của Psi Scott trong việc bảo vệ đại dương và sinh vật biển cho thấy bạn là người tốt bụng, có trách nhiệm như thế nào. Hãy tiếp tục tỏa sáng và truyền cảm hứng cho người khác"... là những bình luận từ công chúng.

Vài ngày trước, Psi Scott cũng buổi gặp gỡ fan tại TP.HCM. Anh thân thiện ký tặng và tự tay cắt bánh kem gửi tặng người hâm mộ.

Psi Scott là hậu duệ thế hệ thứ 4 của gia tộc Bhirombhakdi - chủ thương hiệu bia Singha nổi tiếng nhất nhì xứ chùa vàng. Gia tộc này là chủ nhân của nhà máy bia đầu tiên tại Thái Lan. Nhà máy này được thành lập năm 1933.

Cuối tháng 5, Psi Scott từng gây chấn động dư luận xứ chùa vàng khi công khai bóc mẽ gia đình. Thiếu gia tập đoàn Singha đăng tải clip trên Instagram, cáo buộc anh trai ruột là Pi Scott từng xâm hại tình dục mình trong thời gian dài, từ khi còn nhỏ cho tới lúc trưởng thành. Theo lời Psi, điều khiến anh đau lòng không chỉ là hành vi của anh trai, mà còn ở việc nhiều người trong gia tộc biết chuyện nhưng không ai đứng ra bảo vệ.

Bên cạnh việc tố anh trai xâm hại tình dục, Psi còn tiết lộ bản thân đang bị mẹ ruột khởi kiện, liên quan đến căn nhà ở Hua Hin - phần tài sản thừa kế do ông ngoại để lại.

Vụ việc kéo theo hàng loạt lùm xùm, lời qua tiếng lại giữa hai bên. Mọi chuyện gần như ngã ngũ khi Psi đăng tải đoạn ghi âm là bằng chứng cho việc anh từng bị anh trai ruột xâm hại. Ngay sau đó, Pi bị đuổi việc khỏi tập đoàn Singha, trong khi Psi nhận được sự ủng hộ, động viên từ nhiều khán giả khi đã dũng cảm đấu tranh.