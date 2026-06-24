'Tỷ phú ngầm' chuyên đóng vai phụ, lập di chúc ở tuổi U60

Ngoài gia thế hiển hách, nam diễn viên Đặng Triệu Tôn gây chú ý bởi mối quan hệ gắn bó với ba bạn gái và quyết định lập sẵn di chúc do sức khỏe có dấu hiệu giảm sút.

Nhắc đến các bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì, nhiều khán giả thường nhớ đến những gương mặt phụ xuất hiện thoáng qua nhưng để lại dấu ấn riêng. Đặng Triệu Tôn là một trong số đó.

Nam diễn viên sinh năm 1967 từng góp mặt trong “Quốc Sản Lăng Lăng Tất” (1994) và “Bách Biến Tinh Quân” (1995). Dù không phải nhân vật trung tâm, ông vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990.

Theo Baidu, trong “Quốc Sản Lăng Lăng Tất”, Đặng Triệu Tôn đảm nhận vai con trai của Cục trưởng Trần. Sau đó, ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình của TVB như “Tây Du Ký”, “Phong Thần Bảng”, “Túy Đả Kim Chi”, “Giai Đại Hoan Hỷ”…

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đặng Triệu Tôn hiếm khi được giao vai chính. Ảnh: Sohu.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đặng Triệu Tôn hiếm khi được giao vai chính. Tuy nhiên, chính những vai phụ mang màu sắc hài hước, công tử hoặc phản diện lại giúp ông được nhiều khán giả nhớ mặt.

Ít ai biết rằng, khác với hình ảnh bình thường trên màn ảnh, nam diễn viên lại xuất thân trong một gia đình danh tiếng của Hong Kong (Trung Quốc).

Đặng Triệu Tôn là con trai của Đặng Vĩnh Tường, nghệ sĩ Việt kịch nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) với nghệ danh Tân Mã Sư Tằng. Cha ông được xem là một trong những tên tuổi lớn của sân khấu Việt kịch trong nhiều thập niên.

Sau khi Đặng Vĩnh Tường qua đời năm 1997, gia đình ông vướng vào vụ tranh chấp di sản kéo dài nhiều năm, thu hút sự quan tâm của truyền thông. Mẹ của Đặng Triệu Tôn là bà Hồng Kim Mai, cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý bởi những mâu thuẫn liên quan đến việc phân chia tài sản.

Nhờ xuất thân đặc biệt, Đặng Triệu Tôn từ lâu được truyền thông Hoa ngữ xếp vào nhóm “phú nhị đại” của làng giải trí Hong Kong. Trong nhiều năm, báo chí từng xuất hiện không ít đồn đoán về khối tài sản mà ông sở hữu.

Thậm chí, một số nguồn giải trí từng đưa ra những con số lên tới hàng tỷ HKD. Dù Đặng Triệu Tôn chưa từng khẳng định những thông tin này là thật nhưng nam diễn viên vẫn được đánh giá có cuộc sống khá thoải mái và không phải chịu áp lực mưu sinh như nhiều đồng nghiệp khác trong ngành giải trí.

Đặng Triệu Tôn còn là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo vì đời tư khác biệt. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), nam diễn viên nhiều năm duy trì mối quan hệ với ba người bạn gái. Câu chuyện này từng gây ra không ít tranh cãi, nhưng điều khiến dư luận bất ngờ là các mối quan hệ được cho là vẫn duy trì ổn định trong thời gian dài.

Bản thân Đặng Triệu Tôn cũng không né tránh những câu hỏi liên quan đến đời sống cá nhân. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, ông khá thoải mái khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình.

Gần đây, nam diễn viên tiếp tục được chú ý khi tiết lộ bản thân từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng vận động của tay phải. Ông cũng cho biết đã chuẩn bị di chúc để chủ động sắp xếp các vấn đề liên quan đến tài sản và những người thân cận.

Từ một diễn viên phụ quen mặt trong phim Châu Tinh Trì đến người đàn ông có xuất thân hào môn và đời tư nhiều màu sắc, Đặng Triệu Tôn là trường hợp đặc biệt của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Dù sự nghiệp diễn xuất không quá rực rỡ, cái tên của ông vẫn thường xuyên được nhắc tới nhờ những câu chuyện phía sau màn ảnh.