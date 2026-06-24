Đằng sau những MV 'đốt' tiền tỷ của showbiz Việt

Hàng loạt MV được đầu tư tiền tỷ của các ngôi sao nội địa bùng nổ thời gian gần đây. Song không phải ca sĩ nào của nhận về thành quả tương xứng.

Có hơn 10 nghệ sĩ Việt thay nhau trình làng các sản phẩm âm nhạc, gồm cả album lẫn MV chỉ trong hơn một tháng trở lại đây. Cuộc chiến thị trường nhạc Việt bùng nổ và nóng hơn bao giờ hết khi những cái tên đình đám nhất của thị trường gia nhập đường đua.

Sau một tháng, kết quả cuộc đấu gần như ngã ngũ khi Sơn Tùng và Come My Way thống lĩnh top trending trong thời gian dài, tạo ra độ thảo luận mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. MV với mức độ đầu tư hoành tráng nhất từ đầu năm 2026 trở lại đây với con số hàng chục tỷ đồng, hiện ghi nhận 36 triệu lượt xem trên YouTube, sau 3 tuần phát hành.

Trong khi đó, những MV ngốn tiền tỷ khác đến từ Noo Phước Thịnh (Nhấc máy), Tóc Tiên (Người còn thương em không), Chi Pu (Mirror), ca nương Kiều Anh với Lá ngọc cành vàng hay gần đây là MONO (Công tử văn thơ)... lại có những kết quả khác nhau và phần lớn đều không đạt kỳ vọng đặt để từ các nghệ sĩ lẫn ê-kíp.

Câu hỏi đặt ra là việc sản xuất các MV tiền tỷ của ca sĩ có cần thiết trở thành lựa chọn hàng đầu và đâu là rủi ro nếu ngôi sao “đốt tiền” nhưng nhận về là một sản phẩm “flop”.

Cơ hội

Không khó để nhận ra điểm chung của những MV tiền tỷ như Come My Way, Lá ngọc cành vàng hay Công tử văn thơ là đều mang đậm yếu tố văn hóa và được nghệ sĩ đầu tư mạnh tay vào bối cảnh quay, mỹ thuật, trang phục, đạo cụ đến cấu trúc câu chuyện. Những sản phẩm này tốn kém đáng kể hơn so với MV thuần studio vì phải đầu tư đồng bộ cho thiết kế hình ảnh, nghiên cứu chất liệu và sản xuất hiện trường. Nhưng đổi lại, nếu thành công, các MV nói trên sẽ tạo ra giá trị dài hạn: dễ được truyền thông phân tích, báo chí nhắc lại, fan và cộng đồng sáng tạo nội dung mổ xẻ, dẫn tới lượng truyền thông lan tỏa tự nhiên lớn, điều mà các sản phẩm giải trí thuần túy khó lòng làm được.

Với những ca sĩ đã ở mức độ cần khẳng định đẳng cấp sự nghiệp, đơn cử như Sơn Tùng M-TP, sẵn sàng chi mạnh cho các MV mang chất liệu văn hóa như một khoản đầu tư xây dựng "thương hiệu nghệ sĩ" dài hạn, có khả năng vươn ra ra thị trường quốc tế, thay vì chỉ là một sản phẩm giải trí ngắn hạn. Các sản phẩm này giúp nâng tầm vị thế của họ trên thị trường âm nhạc trong và ngoài nước, tạo bệ phóng vững chắc để đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Những MV ngốn tiền tỷ của các ca sĩ Việt thời gian qua.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT cho rằng ở góc độ cơ hội, những MV tiền tỷ nếu được chuẩn bị tốt có thể trở thành điểm nhấn trong sự nghiệp, giúp nghệ sĩ bước lên một nấc thang mới về uy tín nghề nghiệp và tăng sức hút với khán giả lẫn nhãn hàng: một sản phẩm chỉn chu, khác biệt, giàu hình ảnh thường tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh, lan rộng trên mạng xã hội, báo chí, kéo theo cơ hội show diễn, hợp đồng quảng cáo và các dự án hợp tác giá trị.

Với các ca sĩ trẻ hoặc tân binh, tài sản lớn nhất cần tích lũy là tệp khán giả và sự nhận diện. Ở giai đoạn này, lộ trình tối ưu là tập trung tuyệt đối vào chất lượng bài hát, tối ưu hóa việc phân phối trên các nền tảng kỹ thuật số (Spotify, Apple Music, YouTube Music) và giữ sự nhạy bén cao độ với xu hướng (short video, playlist, cộng đồng) để xây dựng tệp khán giả và footprint trên digital trước khi mạo hiểm với những khoản đầu tư hình ảnh quá lớn. Âm nhạc hay, hợp gu và tần suất xuất hiện đều đặn trên digital chính là chìa khóa để họ bứt phá.

Khi đã bước sang giai đoạn thành danh, có chỗ đứng và tệp fan ổn định, trọng tâm dần chuyển từ sản xuất bài hát đơn thuần sang thiết kế trải nghiệm tổng thể: thế giới hình ảnh, câu chuyện thương hiệu cá nhân, chất lượng sân khấu và MV. Đây là những yếu tố giúp nâng giá trị hình ảnh, củng cố vị thế trong mắt công chúng và đặc biệt là tăng sức hấp dẫn với các nhãn hàng trong vai trò gương mặt đại diện hoặc đối tác đồng sáng tạo nội dung.

Trong bức tranh MV tiền tỷ, nhãn hàng thường đóng vai trò là đồng tài trợ quan trọng, góp phần san sẻ chi phí sản xuất vốn rất lớn cho nghệ sĩ, từ bối cảnh, kỹ xảo, thiết kế mỹ thuật đến truyền thông phát hành. Đổi lại, thương hiệu xuất hiện trong MV dưới nhiều cấp độ: logo mở/ cuối, sản phẩm được lồng vào bối cảnh sinh hoạt của nhân vật, hay thậm chí trở thành một chi tiết then chốt trong câu chuyện, khiến ranh giới giữa MV âm nhạc và TVC kéo dài ngày càng mờ đi.

Nếu sự kết hợp được tính toán từ khâu ý tưởng, nhãn hàng có thể hòa vào thế giới nghệ thuật của ca khúc một cách tự nhiên, vừa gia tăng tính nhận diện thương hiệu, vừa không phá vỡ trải nghiệm thẩm mỹ của khán giả, tạo nên một dạng nội dung thương hiệu tích hợp mà đôi bên cùng hưởng lợi.

Cuộc chơi lắm rủi ro

Song theo chuyên gia, việc ca sĩ đổ tiền tỷ, thậm chí hàng chục tỷ cho một MV cũng là cuộc chơi chứa nhiều rủi ro: chi phí sản xuất lớn khiến nghệ sĩ đối mặt áp lực tài chính trong bối cảnh hành vi nghe nhạc đang dịch chuyển sang mô hình streaming và short video, nơi giá trị của MV truyền thống khó đo đếm trực tiếp. Nếu ca khúc không đủ hay, concept không rõ ràng hoặc chiến lược phát hành thiếu nhất quán, MV có thể nhanh chóng trôi khỏi dòng chảy quan tâm, biến khoản đầu tư tiền tỷ thành gánh nặng tài chính.

Rủi ro không chỉ nằm ở chuyện lỗ - lãi, mà còn ở hình ảnh: một MV bị đánh giá là phô trương, mô-típ cũ kỹ, lạm dụng kỹ xảo hoặc "làm màu" có thể khiến công chúng hoài nghi về định hướng nghệ thuật của ca sĩ, làm tổn hại niềm tin của fan và khiến các đối tác thương mại thận trọng hơn trong tương lai.

"Khi đứng trước lựa chọn đầu tư MV tiền tỷ, ca sĩ cần nhìn đây như một quyết định chiến lược gắn với toàn bộ lộ trình phát triển nghề nghiệp, chứ không phải một cuộc chơi may rủi trông chờ vào vài chục triệu view. Trước hết, mỗi MV tiền tỷ nên gắn với một cột mốc rõ ràng trong sự nghiệp như tái định vị hình ảnh, đánh dấu một giai đoạn âm nhạc mới, mở đường cho album hay tour. Từ đó khoản đầu tư lớn này có thể trở thành điểm tựa cho nhiều hoạt động phía sau, từ truyền thông đến biểu diễn và hợp tác thương mại", PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho biết.

Không phải MV tiền tỷ nào của các ngôi sao cũng nhận về thành quả xứng đáng.

Tiếp đó, nghệ sĩ cần cân nhắc kỹ giữa tham vọng hình ảnh và sức mạnh âm nhạc: một bài hát đủ tốt, có khả năng sống lâu trên nền tảng số, kết hợp với concept thị giác nhất quán sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn là một MV hoành tráng nhưng ca khúc nhạt nhòa.

Cuối cùng, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào duy nhất một sản phẩm, ca sĩ có thể thiết kế lộ trình tối ưu hóa MV tiền tỷ bằng hệ sinh thái nội dung xung quanh: phiên bản live, hậu trường, clip cho mạng xã hội, những đoạn cắt narrative… để kéo dài vòng đời chú ý, đồng thời mở ra nhiều điểm chạm hơn với khán giả và nhãn hàng. Trong bối cảnh đó, MV tiền tỷ không còn là cuộc chơi phô trương chi tiêu, mà là một khoản đầu tư được tính toán kỹ vào thương hiệu nghệ sĩ và hệ sinh thái nội dung xoay quanh họ.