'Em xinh' Mỹ Mỹ được bạn trai 6 năm cầu hôn

Mỹ Mỹ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi được bạn trai cầu hôn. Cô và Hoài Nam trải qua 6 năm gắn bó, đồng hành.

Trên trang cá nhân, Mỹ Mỹ chia sẻ loạt ảnh được bạn trai Hoài Nam cầu hôn trong không gian lãng mạn ở nước ngoài. Cô rạng rỡ, hạnh phúc khoe nhẫn kim cương. Theo Mỹ Mỹ, cô được người yêu cầu hôn từ đầu năm nay, nhưng đến nay mới "lấy hết dũng cảm, gạt bỏ ngại ngùng để công khai".

"Chúc mừng bạn suốt hơn 6 năm qua luôn bên cạnh tớ, luôn đứng đằng sau âm thầm hỗ trợ tớ, luôn bao dung đón nhận tất cả sự thay đổi của tớ. Một lúc kiêm nhiều nghề như làm bồ, trợ lý, tài xế, bác sĩ tâm lý, phụ huynh, cảnh sát, máy rửa bát, đồng hồ báo ngủ và sắp tới là làm chồng nữa. Nhưng tớ biết bạn không mệt đâu. Cố lên nhé", cô nhắn nhủ bạn trai.

Mỹ Mỹ được cầu hôn. Ảnh: IGNV.

Dưới bình luận, Tóc Tiên và nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới Mỹ Mỹ cùng bạn trai.

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Ngân Mỹ, từng là dancer trong vũ đoàn Bước Nhảy. Sau đó, cô chuyển hướng sang ca hát và phát hành một số sản phẩm âm nhạc như Say anh, Chẳng thoát được đâu... Mỹ Mỹ nổi lên với bản hit Không ai khác ngoài em, thu hút hơn 11 triệu view trên YouTube và viral trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Cô tham gia Em xinh "say hi" mùa đầu tiên và góp mặt ở nhiều tiết mục được khán giả yêu thích. Mỹ Mỹ cũng là nhân tố toàn năng khi hát, vũ đạo tốt.

Song nữ ca sĩ bị loại sau live stage 4. Cô chia sẻ: "Thật tiếc vì tôi phải dừng lại và không đạt kết quả như kỳ vọng của mọi người nhưng tôi đã làm được tất cả mục tiêu mình đề ra từ những ngày đầu, đó là thể hiện những khía cạnh đa dạng khác của bản thân, vượt ra khỏi câu chuyện 'cô ca sĩ chỉ biết nhảy đẹp' mà mọi người vẫn thường nghĩ đến tôi".