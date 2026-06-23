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Giải trí

Uyển Ân gây bàn tán

  • Thứ ba, 23/6/2026 11:17 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Hình ảnh mới nhất của Uyển Ân trong một sự kiện gần đây gây chú ý. Bên cạnh những lời khen, không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên hơi gầy.

Thời gian gần đây, Uyển Ân được cho là "lột xác" về ngoại hình. Sau khi giảm cân, nữ diễn viên ngày càng trở nên thanh mảnh, gợi cảm hơn. Cô cũng chú trọng vào outfit mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện. Em gái Trấn Thành đang thay đổi phong cách theo hướng sexy, cá tính hơn.

Song mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm vì vẻ ngoài có phần gầy hơn trước. Khi diện thiết kế cúp ngực kết hợp cùng chân váy mini ton-sur-ton, Uyển Ân lộ đôi chân khẳng khiu và tỷ lệ cơ thể không cân đối.

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Hình ảnh gây chú ý của Uyển Ân. Ảnh: FBNV.

Trong một số góc quay, khuôn mặt của Uyển Ân cũng bị nhận xét thiếu sức sống so với trước. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Uyển Ân mới là người hiểu sức khoẻ của bản thân nhất khi giảm cân.

Gần đây, em gái Trấn Thành tự tin khi diện trang phục bikini hoặc thiết kế táo bạo để tôn vóc dáng. Dưới các bài đăng, không ít người hâm mộ hỏi cô bí quyết để giảm cân và chăm sóc da.

Nữ diễn viên cho biết cô dành nhiều thời gian trong phòng tập, chú trọng chăm sóc da và cân đối chế độ ăn uống. Theo tiết lộ, có thời điểm cô giảm khoảng 10 kg.

Uyển Ân sinh năm 1999, bắt đầu tham gia diễn xuất từ sớm. Năm 18 tuổi, cô góp mặt trong web-drama học đường Cô gái đến từ bên kia. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện ở nhiều dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ hay Đôi mắt âm dương nhưng chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ.

Bước ngoặt của Uyển Ân đến khi cô đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ do Trấn Thành sản xuất. Bộ phim giúp tên tuổi cô được chú ý rộng rãi hơn. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia các dự án như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.

Gần đây, cô vướng tin hẹn hò Negav. Song hai nghệ sĩ chưa lên tiếng về nghi vấn tình cảm.

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