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Giải trí

Mỹ Tâm cổ vũ Messi gây sốt

  • Thứ ba, 23/6/2026 02:22 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải loạt ảnh có mặt tại sân vận động ở Mỹ để cổ vũ Messi trong trận đấu Argentina gặp Áo.

Rạng sáng 23/6, Mỹ Tâm thu hút chú ý khi đăng ảnh cổ vũ thần tượng Messi tại sân vận động ở Texas, Mỹ. Nữ ca sĩ chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh "First time" (lần đầu tiên), đồng thời gắn thẻ tài khoản Facebook của ngôi sao bóng đá Argentina.

Loạt ảnh nhanh chóng gây sốt với hàng chục nghìn tương tác, bình luận trong thời gian ngắn. Nhiều khán giả không tỏ ra bất ngờ bởi Mỹ Tâm từng nhiều lần thể hiện sự yêu thích dành cho Lionel Messi. Cách đây khoảng một tuần, trong trận mở màn Argentina chiến thắng 3-0 trước Algeria, Mỹ Tâm cũng theo dõi qua TV, cổ vũ nồng nhiệt đội bóng yêu thích.

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Mỹ Tâm chia sẻ loạt hình ảnh cổ vũ Messi tại Mỹ. Ảnh: FB Mỹ Tâm.

Cách đây 4 năm, tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, Mỹ Tâm cũng là một trong những sao Việt theo dõi sát sao. Khi đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Pháp để lên ngôi vô địch thế giới, Mỹ Tâm khen "Messi mãi đỉnh" và chụp ảnh hôn cúp vàng qua màn hình cùng siêu sao sinh năm 1997.

Trong trận Argentina gặp Áo tối 22/6, Messi là người ghi bàn thắng mở màn, giúp đội tuyển dẫn trước đối thủ 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Với bàn thắng này, ngôi sao mang áo số 10 nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 17, chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng của tiền đạo huyền thoại Miroslav Klose. Việc vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại tại World Cup là minh chứng cho sự bền bỉ và đẳng cấp của Messi.

Đến phút bù giờ, Messi tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina. Kết quả này giúp Argentina nối dài chuỗi bất bại tại World Cup lên 8 trận.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Ly Nguyễn

Messi Chris Evans Messi mỹ tâm Áo World Cup

  • Chris Evans

    Chris Evans

    Christopher Robert "Chris" Evans là một nam diễn viên người Mỹ. Anh được biết đến nhiều nhất qua vai Johnny Storm/Human Torch trong hai bộ phim Fantastic Four (2005) và Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Tuy nhiên, tên tuổi anh trở nên thực sự nổi bật từ khi quyết định gắn bó với vai diễn Captain America của MCU.

    • Ngày sinh: 13/6/1981
    • Nơi sinh: Sudbury, Massachusetts, Mỹ
    • Phim: Fantastic Four, Sunshine, Puncture, Captain America: The First Avenger, The Avengers,...

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