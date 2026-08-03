Chồng cũ 'suy sụp' khi Nicole Kidman vướng tin hẹn hò

Nicole Kidman vướng nghi vấn hẹn hò doanh nhân Michael Reinstein sau khi cả hai xuất hiện thân mật tại Italy. Keith Urban được cho là suy sụp trước tin vợ cũ có tình mới.

Theo New Idea, Nicole Kidman mới đây được bắt gặp đi nghỉ tại Portofino, Italy, cùng một người đàn ông. Cả hai trò chuyện thân mật, khiến danh tính này nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Page Six sau đó xác định người xuất hiện bên Nicole là Michael Reinstein, nhà đầu tư trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác nhận hai người đang hẹn hò. Nicole Kidman và Michael Reinstein cũng chưa lên tiếng về mối quan hệ.

Nguồn tin của New Idea cho biết những hình ảnh trên khiến Keith Urban đau lòng, bởi nam ca sĩ từng nuôi hy vọng có thể hàn gắn với vợ cũ. “Đến lúc này, anh ấy vẫn nghĩ rằng hai người còn cơ hội tái hợp. Keith thực sự suy sụp và phải trải qua cảm giác mất mát sâu sắc thêm một lần nữa”, người này nói.

Nicole Kidman được bắt gặp trò chuyện thân mật với Michael Reinstein trong kỳ nghỉ tại Italy. Ảnh: Backgird.

Theo nguồn tin, bạn bè đang dành nhiều sự quan tâm cho Keith Urban trong giai đoạn này. Dù chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới, nam ca sĩ được cho là hiểu rằng cuộc hôn nhân với Nicole đã khép lại. Việc nữ diễn viên có khả năng bước tiếp cũng giúp anh không còn phải lo ngại chuyện hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến vợ cũ.

Ở chiều ngược lại, thông tin cho rằng Nicole Kidman đang tận hưởng cuộc sống độc thân và nhận được sự ủng hộ từ em gái cùng hai con Sunday và Faith. Nữ diễn viên được cho là đã gặp gỡ một số người kể từ mùa xuân, trong chuyến đi qua Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Italy.

Một nguồn tin thân cận nhận định Nicole hiện vui vẻ và cởi mở hơn với chuyện tình cảm. Bạn bè tại châu Âu được cho là đã giới thiệu cho cô nhiều người phù hợp, trong đó có một doanh nhân bất động sản tại Anh và một nghệ sĩ sống ở Tây Ban Nha.

Trước đó, tài khoản chuyên đăng tin đồn về người nổi tiếng Deux Moi cho biết Nicole đang được một doanh nhân có tiếng theo đuổi. Mối quan hệ được cho là âm thầm phát triển trong vài tháng và được giữ kín khỏi truyền thông. Dù vậy, chưa rõ người đàn ông được đề cập có phải Michael Reinstein hay không.

Keith Urban và Nicole Kidman khi còn bên nhau. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho rằng Nicole Kidman muốn tìm kiếm tình yêu nhưng chưa vội tiến tới một mối quan hệ chính thức. Nữ diễn viên trải qua giai đoạn khó khăn khi mẹ qua đời và cuộc hôn nhân với Keith Urban kết thúc, vì vậy cô muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chủ động đặt ra giới hạn trong các mối quan hệ mới.

Nicole Kidman và Keith Urban gặp nhau tại một sự kiện ở Los Angeles vào đầu năm 2005, trước khi tổ chức hôn lễ tại Sydney, Australia, vào tháng 6/2006. Nicole nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2025, với lý do hôn nhân gặp khó khăn và tồn tại những khác biệt không thể hòa giải. Cuộc hôn nhân 19 năm chính thức khép lại vào ngày 6/1/2026, sau khi tòa án tại Tennessee thông qua thỏa thuận về tài sản và quyền nuôi con.