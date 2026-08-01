Mỹ nhân gây sốt trong phim 'Người nhện'

Đằng sau những hành động nguy hiểm của Jean Grey là nỗi đau mất mát và hành trình tìm kiếm người chị bị bắt giữ. Nhân vật liên tục giằng xé giữa giận dữ, tuyệt vọng và mong muốn trả thù. Jean cũng được đặt trong thế đối chiếu với Peter Parker khi cả hai đều cô độc, chịu tổn thương vì mất người thân và gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh của chính mình.