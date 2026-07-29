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Giải trí

Mỹ nhân 23 tuổi quấn quýt nhân vật quyền lực phố Wall

  • Thứ tư, 29/7/2026 20:37 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Olivia Rodrigo gây chú ý khi liên tục xuất hiện thân mật bên Julian Croonenberghs. Cả hai vừa có khoảnh khắc tình tứ tại công viên ở New York.

Theo PeoPle, Olivia Rodrigo gây chú ý khi liên tục xuất hiện thân mật bên Julian Croonenberghs, người được cho là bạn trai mới của cô. Những hình ảnh mới nhất cho thấy nữ ca sĩ 23 tuổi thoải mái ôm ấp, dành nhiều cử chỉ tình cảm cho đối phương.

Cụ thể, đầu tuần này, Rodrigo và Croonenberghs được bắt gặp cùng nhau tại một công viên ở New York. Cả hai ăn mặc kín đáo, đeo kính râm và đội mũ bóng chày trong buổi đi chơi. Họ không né tránh những cử chỉ thân mật khi ngồi sát, ôm nhau. Trong một khoảnh khắc khác, Croonenberghs còn hôn tay nữ ca sĩ.

Theo Daily Mail, người đàn ông xuất hiện cùng Rodrigo là Julian Croonenberghs, làm việc trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân. Những hình ảnh mới khiến tin đồn hẹn hò giữa hai người tiếp tục nhận được sự quan tâm.

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Olivia Rodrigo tình tứ bên Julian Croonenberghs tại công viên ở New York. Ảnh: @TheImageDirect.

Rodrigo lần đầu được liên hệ tình cảm với Croonenberghs vào tháng 6, sau khi hình ảnh họ ăn tối cùng nhau tại Brooklyn xuất hiện trên Deuxmoi. Đầu tháng 7, người hâm mộ tiếp tục chia sẻ trên X hình ảnh cả hai cùng có mặt tại một sân bay. Việc liên tục xuất hiện bên nhau trong thời gian ngắn càng làm dấy lên suy đoán nữ ca sĩ đã bước vào mối quan hệ mới.

Trước Croonenberghs, Rodrigo từng hẹn hò nam diễn viên Louis Partridge. Hai người bắt đầu được chú ý từ tháng 10/2023, khi xuất hiện cùng nhau dịp Halloween tại London. Cùng tháng, cặp sao tiếp tục bị bắt gặp có nhiều cử chỉ tình cảm ở New York.

Tháng 7/2025, họ vẫn xuất hiện cùng nhau tại Wimbledon. Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, thông tin cả hai đã chia tay bắt đầu lan truyền. Rodrigo không trực tiếp xác nhận chuyện đổ vỡ.

Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan vào tháng 4, khi được hỏi đang ở “giai đoạn nào của tình yêu”, Rodrigo cho biết điều cô coi trọng nhất lúc này là tình bạn và cộng đồng. Nữ ca sĩ nói chuyện hẹn hò chỉ là “phần điểm xuyết thêm” bên cạnh những mối quan hệ quan trọng khác trong cuộc sống.

Olivia Rodrigo, 23 tuổi, là ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, nổi lên từ các dự án của Disney trước khi bứt phá với âm nhạc. Năm 2021, cô gây tiếng vang toàn cầu với Drivers License và album đầu tay Sour, sau đó tiếp tục khẳng định tên tuổi với Guts. Rodrigo từng giành ba giải Grammy, trong đó có Nghệ sĩ mới xuất sắc, và hiện là một trong những gương mặt pop nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Book2Screen trên mục Giải trí là series khám phá những cuốn sách kinh điển và đương đại đã truyền cảm hứng cho điện ảnh. Mỗi bài viết không chỉ giới thiệu nguyên tác, mà còn lý giải vì sao một câu chuyện có thể vượt qua thời gian, được kể lại qua nhiều thế hệ và tiếp tục sống trên màn ảnh. Từ văn học, thần thoại đến lịch sử, Book2Screen tìm kiếm hành trình của những tác phẩm khi bước từ trang sách vào thế giới điện ảnh, đồng thời đánh giá chất lượng chuyển thể của biên kịch, đạo diễn thông qua các bộ phim.

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Olivia Rodrigo si mê yêu đương giải trí

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