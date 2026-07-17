Hàn Quốc siết cát-xê diễn viên để cứu ngành điện ảnh

Các công ty quản lý nghệ sĩ lớn và giới sản xuất phim Hàn Quốc thống nhất điều chỉnh cát-xê diễn viên trong một số dự án, giữa lúc chi phí làm phim tăng cao.

Theo Korea Times, các nhà sản xuất phim và nhiều công ty quản lý nghệ sĩ hàng đầu đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất điện ảnh trong nước.

Theo thỏa thuận, đối với các phim kinh phí trung bình nằm trong chương trình hỗ trợ của Chính phủ, tổng cát-xê dành cho diễn viên chính và diễn viên phụ sẽ được giữ ở mức dưới 10% chi phí sản xuất thuần. Tuy nhiên, đây chỉ là cam kết tự nguyện giữa các bên, không phải quy định mang tính bắt buộc về mặt pháp lý.

Điện ảnh Hàn Quốc đối mặt khó khăn khi doanh thu phòng vé giảm, nhiều dự án không thể thu hồi vốn. Ảnh: MBC.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh ngành điện ảnh Hàn Quốc đối mặt nhiều khó khăn. Chi phí sản xuất liên tục gia tăng, trong khi các nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước tình trạng doanh thu phòng vé chưa phục hồi như kỳ vọng. Cát-xê của các ngôi sao được cho là một trong những khoản chi lớn, tạo thêm áp lực cho những bộ phim có ngân sách vừa và nhỏ.

Các bên tham gia cho rằng việc điều chỉnh cát-xê không chỉ nhằm tiết kiệm chi phí mà còn giúp phân bổ ngân sách hợp lý hơn cho kịch bản, bối cảnh, kỹ thuật và đội ngũ sản xuất. Những công ty quản lý lớn như BH Entertainment, Management SOOP và J-Wide Company đã đồng ý tham gia thỏa thuận.

Để kế hoạch không chỉ dừng lại ở một hoạt động nhất thời, giới sản xuất, quản lý nghệ sĩ, đầu tư và phát hành phim dự kiến thành lập một nhóm tham vấn tự nguyện. Nhóm này sẽ tiếp tục thảo luận các giải pháp cải thiện môi trường sản xuất và giải quyết những bất cân đối trong ngành điện ảnh.

Ngành điện ảnh Hàn Quốc những năm gần đây rơi vào giai đoạn khó khăn khi doanh thu phòng vé và lượng khán giả cùng sụt giảm. Năm 2025, doanh thu của phim nội địa tại Hàn Quốc đạt khoảng 419,1 tỷ won, giảm hơn 39% so với năm trước. Nhiều tác phẩm không thể thu hồi vốn, khiến các đơn vị đầu tư và phát hành ngày càng thận trọng trong việc rót tiền cho dự án mới.

Cát-xê ngôi sao tăng cao được xem là một trong những nguyên nhân khiến chi phí sản xuất phim mất cân đối. Ảnh: SBS.

Tình trạng thua lỗ kéo dài cũng khiến số lượng phim được sản xuất và phát hành giảm mạnh. Trong số 37 phim thương mại Hàn Quốc được khảo sát năm 2024, chỉ 10 tác phẩm có thể hoàn vốn, trong khi tỷ suất lợi nhuận trung bình ở mức âm 19,27%. Chi phí sản xuất tăng nhưng nguồn thu chưa phục hồi đã khiến nhà đầu tư rút lui, số phim giảm và khán giả ngày càng ít lựa chọn tại rạp.

Trong bối cảnh đó, cát-xê của các ngôi sao được xem là một trong những khoản chi gây mất cân đối ngân sách, đặc biệt với các dự án kinh phí vừa và nhỏ. Một số diễn viên hàng đầu trong lĩnh vực truyền hình và nền tảng trực tuyến được cho là nhận hàng trăm triệu won, thậm chí có trường hợp được đề nghị gần 1 tỷ won cho mỗi tập.