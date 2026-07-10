Đinh Tiến Dũng dừng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 từ ngày 10/7 theo nguyện vọng cá nhân. Ban tổ chức tôn trọng quyết định và không công bố thêm thông tin.

Chiều 10/7, ban tổ chức chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai thông báo Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) chính thức dừng lại hành trình tại cuộc thi.

Trong thông báo, phía chương trình cho biết quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7. Ban tổ chức tôn trọng lựa chọn của nam nghệ sĩ, đồng thời gửi lời cảm ơn Đinh Tiến Dũng vì đã đồng hành trong thời gian qua.

"Theo nguyện vọng cá nhân, anh tài Đinh Tiến Dũng chính thức dừng tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ban Tổ chức tôn trọng quyết định này và xin kính thông báo tới quý khán giả. Cảm ơn vì đã đến", thông báo viết.

Ngoài lý do liên quan đến nguyện vọng cá nhân, phía chương trình không công bố thêm thông tin cụ thể về quyết định rút lui của Đinh Tiến Dũng.

Đinh Tiến Dũng (Cù Trọng Xoay) tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: BTC.

Trước đó, Đinh Tiến Dũng là một trong năm nghệ sĩ đầu tiên được công bố tham gia mùa thứ hai của Anh trai vượt ngàn chông gai, bên cạnh Đại Nghĩa, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền và Phùng Minh Cương. Tại chương trình, anh sử dụng nghệ danh Dũng DT thay cho tên gọi Giáo sư Cù Trọng Xoay đã gắn liền với mình trong nhiều năm.

Trước khi chương trình lên sóng, Đinh Tiến Dũng cho biết anh nhận được lời mời tham gia từ khoảng một năm trước nhưng mất nhiều tháng cân nhắc. Nam MC từng lo ngại việc ghi hình kéo dài có thể ảnh hưởng đến công việc, các dự án kịch bản cũng như thời gian dành cho gia đình. Sau khi được vợ và đồng nghiệp động viên, anh quyết định nhận lời với mong muốn trải nghiệm sân khấu lớn và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.

Đinh Tiến Dũng được đông đảo khán giả biết đến từ chương trình hài Hỏi xoáy đáp xoay, trong hình tượng Giáo sư Cù Trọng Xoay. Anh từng tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo cùng ca sĩ Phương Linh, đảm nhận vị trí người dẫn chương trình Ai là triệu phú trong giai đoạn 2020-2025 và tham gia viết kịch bản cho Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.