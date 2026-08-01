Mẹ và anh trai khóc khi 'bông hồng lai' trở thành Hoa hậu Hòa bình

Bà Phương Hà đi cùng con trai để cổ vũ cho Emoura Phạm trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Hai mẹ con vỡ òa khi cô đội vương miện.

Khoảng 1h sáng 1/8, đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) mới kết thúc. Trên sân khấu, Emoura Phạm, đương kim hoa hậu cùng các á hậu gồm Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Trịnh Yến Nhi thực hiện các nghi thức sau cuộc thi và lưu lại những khoảnh khắc bên dàn thí sinh, ban tổ chức, giám khảo.

Dưới sân khấu, phụ huynh, người thân và bạn bè của thí sinh vẫn nán đến tận rạng sáng để chúc mừng các cô gái sau đêm thi quan trọng. Ngồi trên hàng ghế khán giả, bà Phạm Thị Phương Hà, mẹ của Emoura Phạm khóc, xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của con gái.

Bà Phương Hà chia sẻ từ nhỏ, Emoura Phạm là cô gái nỗ lực, bản lĩnh. Khi đến với Miss Grand Vietnam 2026, cô cố gắng để đạt đến mục tiêu cao nhất.

Emoura Phạm giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Nhắc tới tranh cãi tạo dáng được cho là phản cảm tại phần thi Best Swimsuit trước đó của con gái, bà Phương Hà chia sẻ: "Có những ý kiến khó nghe đã đến với Emoura. Con gái tôi và cả gia đình đều rất buồn. Tôi không nghĩ rằng chỉ một động tác yoga mà lại gây ra ý kiến trái chiều như vậy. Nhưng mà con gái tôi đã mạnh mẽ vượt qua, nỗ lực tiến về phía trước".

Mẹ hoa hậu cho biết các thành viên trong gia đình đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái thành hoa hậu. Dù vậy, bà chưa nghĩ tới việc Emoura Phạm bước vào showbiz.

"Từ nhỏ, Emoura đã mê nghệ thuật. Vì vậy, gia đình ủng hộ mọi quyết định của con. Trong lúc đi thi, con chia sẻ rất nhiều khó khăn tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tôi cũng dành thời gian để động viên, hỗ trợ con gái", mẹ hoa hậu nói.

Đứng cạnh bà Phương Hà là con trai. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao lớn. Anh nói bất ngờ, "hết hồn" khi em gái thành Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

"Ở nhà, em gái tôi giỏi giang. Khi em thành hoa hậu, chúng tôi rất vui, tự hào. Không biết từ ngữ nào để giải thích cảm xúc lúc này", anh nói.

Emoura Phạm và anh trai.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân hoa hậu cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.

Ngay từ thời điểm tham gia cuộc thi, cô đã thu hút chú ý với kỹ năng trình diễn tốt, khả năng thuyết trình, giao tiếp tự tin. Tuy nhiên, điều khiến một số khán giả tranh luận là vốn tiếng Việt của cô chưa thực sự tốt, lưu loát. Trong đêm chung kết, hầu hết cô sử dụng tiếng Anh.

Tại phần thi ứng xử top 5, khi nhận được câu hỏi "Nếu có cơ hội, bạn sẽ giới thiệu TP.HCM với bạn bè thế giới như thế nào?", Emoura Phạm trả lời: "Câu trả lời nằm ở chính năng lượng và 'nhịp đập' của thành phố này, nơi chứa đựng cả sự nhộn nhịp lẫn bình yên. Đặc biệt, con người nơi đây vô cùng tử tế, thân thiện và kết nối bằng những nụ cười. Một khi đã tới TP.HCM, du khách sẽ không nỡ rời đi... TP.HCM luôn mở rộng vòng tay để chào đón mọi người tới tận hưởng những điều tuyệt vời nhất", cô chia sẻ.