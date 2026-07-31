Người đẹp gây tranh cãi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của 30 thí sinh. Emoura Phạm giành vương miện hoa hậu.

Sau một hành trình kéo dài, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi, 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu.

Đến rạng sáng, hai MC mới công bố những giải thưởng quan trọng. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 gọi tên Emoura Phạm. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh.

Hai giải Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Ngô Bảo Ngọc, Võ Đoàn Bảo Hà. Á hậu 3 thuộc về Phan Lê Kim Ngọc. Trong khi á hậu 4 được trao cho Trịnh Yến Nhi.

Yến Nhi ngã mạnh trên sân khấu

Khoảng 20h, chung kết mở màn với tiết mục đồng diễn sôi động đến từ Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Yến Nhi và dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2026. Đáng chú ý, Yến Nhi gặp sự cố khi lái môtô, trình diễn trên sân khấu. Cô ngã mạnh khi đang di chuyển. Ê-kíp phải nhanh chóng di chuyển trên sân khấu, đỡ Yến Nhi dậy và đưa môtô vào cánh gà. Sau đó, Yến Nhi lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành màn trình diễn.

Yến Nhi và dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 đồng diễn mở đầu đêm chung kết.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 thu hút với màn trình diễn áo tắm đến từ 20 người đẹp. Dàn thí sinh của Miss Grand Vietnam 2026 tự tin catwalk trong trang phục bikini màu hồng pastel kết hợp phụ kiện. Các thí sinh tạo dáng, trình diễn trong điệu nhạc sôi động đến từ Trang Pháp.

Top 15 chung cuộc gọi tên Emoura Phạm; Hồ Thị Hoàng Huyên; Phan Cẩm Nhi; Trịnh Yến Nhi; Mai Bảo Hân; Nguyễn Thị Kim Anh; Võ Đoàn Bảo Hà; Phan Lê Kim Ngọc; Đỗ Trần Tuệ Anh; Nguyễn Ngọc Phương Thảo; Ngô Bảo Ngọc; Trần Thị Thoa Thương; Lê Thị Tường Vy; Trương Khánh Kiều Anh; Nguyễn Quế Khanh. Đây đều là những thí sinh được đánh giá cao từ những vòng ngoài.

Top 20 trình diễn trang phục áo tắm.

Đáng chú ý, việc Emoura Phạm lọt top 15 gây bàn tán. Trước đó, ở phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp Biển) thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm bị nhận xét trình diễn lố, có phần phản cảm. Phần đông ý kiến cho rằng các động tác của cô không phù hợp, thậm chí đã đi quá giới hạn của một cuộc thi hoa hậu.

Hoa hậu Yến Nhi đi cùng cha mẹ trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026.

Sau vòng trình diễn trang phục dạ hội, 10 thí sinh được đi tiếp bao gồm: Phan Cẩm Nhi; Trịnh Yến Nhi; Nguyễn Thị Kim Anh; Phan Lê Kim Ngọc; Đỗ Trần Tuệ Anh; Ngô Bảo Ngọc; Võ Đoàn Bảo Hà; Trần Thị Thoa Thương; Emoura Phạm và Mai Trâm Anh. Việc người đẹp Mai Bảo Hân trượt top 10 gây tiếc nuối cho một bộ phận fan sắc đẹp. Ở phần thi dạ hội, thí sinh này trình diễn tự tin, sáng tạo và catwalk đẹp. Cô còn được BTC trao giải Best Catwalk.

Top 10 sau đó bước vào phần thuyết trình về chủ đề hòa bình. Thí sinh Emoura Phạm giành giải thí sinh có màn thuyết trình hay nhất. Cô cũng là người đẹp đầu tiên ghi tên vào top 5. Bốn thí sinh còn lại gồm Trịnh Yến Nhi, Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc và Ngô Bảo Ngọc.

Emoura Phạm đăng quang

Các người đẹp kể trên bước vào màn thi ứng xử, với câu hỏi chung: "Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?".

Emoura Phạm là người đẹp đầu tiên bước vào phần thi ứng xử. Cô chọn trả lời bằng tiếng Anh. Emoura Phạm mất bình tĩnh, phải dừng lại nhiều lần để hoàn thiện câu trả lời.

Thí sinh chia sẻ: “Mọi người thường hỏi tôi điều đáng yêu nhất ở TP.HCM là gì? Tôi nghĩ rằng câu trả lời không nằm trong sách vở, những điểm đến hay các cuốn hướng dẫn du lịch. Nó nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố chúng ta. Dù mọi người đang tìm kiếm một khoảng thời gian bình yên, tĩnh lặng trong những con hẻm nhỏ hay muốn hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp, hối hả, TP.HCM đều có tất cả. Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa”.

Emoura Phạm, Ngô Bảo Ngọc vào top 5.

Trịnh Yến Nhi cho rằng cô luôn tự hào về TP.HCM khi nơi đây là mảnh đất để cô chinh phục giấc mơ. Vào năm 18 tuổi, cô đã rời khỏi thị trấn nhỏ tại Đắk Lắk, mang theo một chiếc vali và rất nhiều bồi hồi và không có một ước mơ nào được gọi tên. “Khi đến với thành phố này, người ta hay thường nói rằng là: Đây là đầu tàu của kinh tế. Nhưng đối với tôi, đây còn là đầu tàu của khát vọng. Bởi vì tôi đã từng thấy những con người vẫn miệt mài làm việc tại nơi đây, các bạn trẻ vẫn không ngừng học tập, không ngừng phát triển. Và tôi tin rằng, điều mà làm cho TP.HCM lớn mạnh như ngày hôm nay, đó không phải là vì những công trình lớn, mà bởi những ý chí không ngừng nỗ lực, không ngừng vươn lên của những con người nơi đây”.

Với câu hỏi trên, Bảo Hà chọn trả lời song ngữ. Thí sinh nói rằng là một kỹ sư logistics, cô nhìn thấy ở thành phố này một tốc độ phát triển nhanh chóng nhưng chưa bao giờ đánh mất đi bản sắc văn hóa và sự tử tế. TP.HCM phát triển bằng tư duy kinh tế sắc bén nhưng được vận hành bằng một trái tim nghĩa tình.

“Đến với TP.HCM, quý vị không chỉ được nhìn thấy một Việt Nam năng động và thịnh vượng mà còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim người Việt Nam luôn mạnh mẽ vươn mình và yêu chuộng hòa bình. Tôi tự hào khi được trở thành và là một phần của dòng chảy đó”, cô nói.

Phan Lê Kim Ngọc trả lời cụm từ đầu tiên mà cô nghĩ tới về TP.HCM "thành phố năng động" hay còn gọi là "thành phố không ngủ".

Với cô, TP.HCM không chỉ được biết đến như là một thành phố sầm uất, nhộn nhịp, mà còn là nơi cất giữ biết bao nhiêu hoài hoài bão của các bạn trẻ. Nơi đó, họ có thể bước ra khỏi giới hạn của bản thân để tìm kiếm cơ hội phát triển, để biến ước mơ của mình thành hiện thực.

“Nếu bạn là một người trẻ vẫn đang loay hoay đi tìm kiếm một cơ hội phát triển cho bản thân, thì xin chúc mừng bạn, TP.HCM sẽ mở ra cho bạn thật nhiều cánh cửa vì nơi đây có hơn hàng trăm công ty lớn nhỏ với đủ mọi ngành nghề, phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi nhu cầu. Và nếu bạn là một khách du lịch đến với thành phố, tôi xin đảm bảo rằng với sự hào sảng, sự dễ thương, sự thân thiện, sự lịch sự văn minh của người dân địa phương, cùng với các món ngon khó cưỡng tại đây, chắc chắn sẽ để lại cho bạn thật nhiều những kỷ niệm khó quên”, người đẹp chia sẻ.

Thí sinh cuối cùng hoàn thành màn ứng xử là Ngô Bảo Ngọc. Cô cho biết bản thân sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Nơi đây đã nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ, tính cách của cô từ nhỏ đến lớn.

“TP.HCM là một nơi mà tôi rất tự hào vì là một đầu não kinh tế, nhưng bản thân mong muốn có thể chia sẻ với bạn bè quốc tế những điều vô cùng bình dị nhất: Là nơi mà tôi lớn lên hàng ngày ở những con hẻm nhỏ, những xe hủ tiếu gõ với làn khói nghi ngút, những ổ bánh mì là niềm tự hào của Việt Nam, những buổi sáng vội vàng nhưng không quên ly cà phê sữa đá và những buổi tối đi xem kịch hay cải lương cùng với ông bà, cha mẹ của mình. Đó là tất cả những điều mà tôi tự hào về nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Và một điều mà tôi càng tự hào nhiều hơn nữa, đây là thành phố của những con người dám nghĩ, dám làm”, cô trả lời.

Sau phần này, Emoura Phạm và Ngô Bảo Ngọc vào top 2, trả lời chung một câu hỏi cuối. Kết quả, Emoura Phạm đăng quang, Bảo Ngọc về nhì.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra trong vòng khoảng 4 tiếng, với nhiều phần thi như trình diễn bikini, dạ hội, trả lời ứng xử... Người chiến thắng sẽ tham dự Miss Grand International 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.