Cha tỷ phú của Nicola Peltz bị kiện

Cha mẹ của Nicola Peltz đang phải đối mặt với vụ kiện thứ hai liên quan đến cáo buộc về hành vi của chó cưng.

Theo People, tỷ phú Nelson Peltz và vợ Claudia Peltz - cha mẹ của Nicola Peltz Beckham - vừa đối mặt với vụ kiện thứ hai liên quan đến cáo buộc chú chó cứu hộ Houdini của họ tấn công người.

Theo hồ sơ tòa án do People thu thập, cô Joy Ransom đã đệ đơn kiện vợ chồng tỷ phú vào ngày 10/7. Sự việc xảy ra vào ngày 23/12/2025 tại biệt thự của gia đình Peltz, khi Ransom đang chuẩn bị quà Giáng sinh tại đây. Đáng chú ý, nữ diễn viên Nicola Peltz (31 tuổi) cũng có mặt vào thời điểm sự cố diễn ra.

Tỷ phú Nelson Peltz và vợ Claudia Peltz đối mặt vụ kiện thứ hai. Ảnh: Nicola Peltz-Beckham.

Trong đơn kiện, Ransom khẳng định gia đình Peltz thừa biết Houdini có bản tính hung dữ, "thường xuyên tấn công người khác" nhưng chưa từng qua bất kỳ huấn luyện nghiệp vụ hay điều chỉnh hành vi nào. Dù vậy, chú chó vẫn không được xích hay kiểm soát trong nhà. Ransom nhấn mạnh cô hoàn toàn không có hành vi kích động hay sơ suất dẫn đến vụ việc.

Sự cố khiến Ransom gánh chịu nhiều tổn hại nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tinh thần, bao gồm: Chấn thương cơ thể, để lại sẹo và tổn hại sức khỏe lâu dài; Khủng hoảng tinh thần, suy giảm khả năng lao động và tận hưởng cuộc sống; Gánh nặng tài chính với hàng loạt hóa đơn viện phí, chi phí y tế phát sinh.

Do đó, Ransom quyết định khởi kiện vợ chồng tỷ phú Peltz ra tòa, yêu cầu bồi thường khoản tiền vượt quá 50.000 USD và đề nghị xét xử có bồi thẩm đoàn.

Đây không phải lần đầu tiên Houdini gây chuyện. Trước đó, vào tháng 12/2024, một cựu nhân viên khác cũng từng đệ đơn kiện gia đình Peltz tại hạt Palm Beach, bang Florida. Người này cho biết Houdini đã lao vào tấn công khiến cô ngã và chấn thương.

Đơn kiện mới của Ransom còn chỉ ra vợ chồng ông Nelson Peltz đã không báo cáo bản tính nguy hiểm của Houdini với cơ quan kiểm soát động vật địa phương, đồng thời không đăng ký giấy phép chăn nuôi theo đúng quy định.

Hiện tại, phía luật sư đại diện của Joy Ransom vẫn chưa đưa ra thêm bình luận chính thức nào với báo chí.