Ngô Kiến Huy giữa tin hẹn hò hot girl kém 9 tuổi

Ngô Kiến Huy trở thành tâm điểm bàn luận sau khi tiếp tục lộ "hint" hẹn hò với hot girl Uyên Endy. Cả hai được cho là có chuyến đi du lịch cùng nhau tại Nhật Bản. Nhiều năm qua, họ cũng thường xuyên bị dân mạng phát hiện dùng đồ đôi hoặc chụp ảnh ở cùng một bối cảnh. Dù vậy, hai người đều giữ động thái im lặng trước nghi vấn tình cảm. Trên trang cá nhân, Ngô Kiến Huy vẫn cập nhật những hình ảnh cá nhân trong công việc, những khoảnh khắc đời thường.

Nam ca sĩ là người được các nhà sản xuất game show săn đón trong những năm gần đây. Anh góp mặt ở nhiều chương trình lớn như 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm, Anh trai "say hi"... Bên cạnh đó, Ngô Kiến Huy cũng tham gia phim điện ảnh và dẫn dắt nhiều chương trình. Dù vậy, anh hạn chế phát hành sản phẩm âm nhạc.

Sản phẩm gần nhất của Ngô Kiến Huy là vào tháng 6/2025 với Lý do. Dù vậy, thành tích của MV khá ảm đạm. Bên cạnh đó, chất lượng của MV lẫn âm nhạc đều gây thất vọng. Trước đó, vào năm 2019, anh có bản hit Truyền thái y với mức độ đầu tư lớn, lượt xem đến hiện tại là 96 triệu trên YouTube.

Bên cạnh nghệ thuật, Ngô Kiến Huy "mát tay" trong kinh doanh. Anh có chuỗi cà phê ở TP.HCM, mở phòng khám nha khoa. Nam ca sĩ cũng sở hữu nhiều bất động sản, xe sang. Dù vậy, Ngô Kiến Huy khá kín tiếng về đời tư. Anh không chia sẻ về chuyện tình cảm trên truyền thông hay mạng xã hội những năm qua.

Ở tuổi 38, Ngô Kiến Huy duy trì hình thể cân đối, trẻ trung. Anh cũng thay đổi phong cách ăn mặc theo hướng thời thượng, cập nhật xu hướng. Nam ca sĩ chăm chỉ tập gym, chạy bộ để duy trì sức khỏe và vẻ ngoài.

Cạn túi vì fanmeeting, concert của thần tượng

Người hâm mộ của nhóm không tiếc tiền cho vé fanmeeting, concert hay các sản phẩm phụ kiện đi kèm. Có người chi hết tiền thuê nhà, có người thuyết phục cha mẹ bằng PowerPoint để được xem thần tượng một lần trong đời.

Những trải nghiệm này được nhà báo Kaitlyn Tiffany ghi lại trong cuốn Everything I Need I Get from You (Tạm dịch: Tôi đủ đầy khi có bạn). Là cây bút chuyên viết về văn hóa Internet, Tiffany giải thích hiện tượng giới trẻ sẵn sàng “cạn túi” cho một buổi fanmeeting vì fandom chính là nơi họ tìm thấy sự kết nối, ý nghĩa và lòng tin vào bản thân.