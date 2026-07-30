Những cô gái đầu tiên vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau vòng sơ khảo, 35 thí sinh thuộc khu vực phía Bắc đã lọt vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa tổ chức vòng sơ khảo khu vực phía Bắc. Dàn giám khảo gồm Đại tá - NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; đạo diễn Hoàng Công Cường, NTK Lê Thanh Hòa, họa sĩ, ca sĩ Phan Minh Châu, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sau các vòng thi, 35 người đẹp đã được gọi tên để đi tiếp vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam dự kiến diễn ra ở Hải Phòng. Đặng Thị Ngọc Lan; Vũ Hồng Hạnh; Phạm Vân Hà; Nguyễn Yến Trang; Bùi Mai Linh; Nguyễn Minh Hiền; Đinh Ngọc Châu; Bùi Minh Phương; Phạm Thị Phương; Nguyễn Thị Hạnh; Thẩm Khánh Ly... là những người đẹp nằm trong danh sách.

Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hà Nội. Ảnh: BTC.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng của thí sinh khi có nhiều đại diện đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... Dàn thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, nhỏ nhất 18 tuổi và lớn nhất 27 tuổi.

"Ban tổ chức và ban giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục bước vào hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng cuộc thi chưa bao giờ chỉ là hành trình tìm kiếm người đội vương miện. Đó còn là hành trình để mỗi cô gái nhận ra mình có thể mạnh mẽ hơn những gì mình từng nghĩ, bản lĩnh hơn những gì mình từng tin và tỏa sáng theo cách rất riêng của chính mình", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Sau vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, BTC sẽ tiếp tục tổ chức vòng sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn những ứng viên xuất sắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay vẫn duy trì hệ thống giải thưởng quen thuộc với danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2, lần lượt trị giá 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Bên cạnh đó là loạt giải phụ như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển hay Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Mỗi giải phụ có giá trị 50 triệu đồng, gắn với các sứ mệnh cụ thể trong hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh.

BTC lựa chọn 35 thí sinh vào chung khảo.

Ban tổ chức cho biết hệ thống danh hiệu được thiết kế dựa trên 4 tiêu chí chính gồm nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và cống hiến. Các danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội sau cuộc thi.