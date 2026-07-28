Chồng cũ Britney Spears hiện ra sao

Sam Asghari cho biết dù cả hai đã ly hôn 2 năm, anh vẫn liên tục bị "réo tên" trong những sự việc liên quan đến Britney Spears.

Theo Page Six, dù đã chấm dứt cuộc hôn nhân vào cuối năm 2024, Sam Asghari thừa nhận danh xưng "chồng cũ Britney Spears" vẫn bám víu anh. Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, anh cho biết: "Những gì đã qua không thể thay đổi. Tôi không bao giờ than phiền về những điều đã khiến cuộc sống của mình thay đổi, dù là tốt hơn hay xấu đi".

Trước câu hỏi về việc Britney Spears liên tục vướng vào những ồn ào đời tư gần đây, Asghari cho biết anh không còn theo dõi tin tức giải trí. Hiện tại, nam diễn viên dành trọn sự tập trung cho công việc và gia đình. Anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn gái Brooke Irvine tại Los Angeles. Dù vậy, cả hai chưa lên kế hoạch kết hôn, có con.

"Cô ấy rất tuyệt vời và luôn ủng hộ tôi. Chúng tôi đang tận hưởng mùa hè, cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến du lịch", Sam Asghari chia sẻ.

Sam Asghari tập trung thời gian cho công việc và bạn gái Brooke Irvine. Ảnh: Backgrid.

Cựu huấn luyện viên thể hình đang nỗ lực xây dựng sự nghiệp ở Hollywood. Năm 2025, anh xuất hiện trong bộ phim ăn khách The Traitors của đài NBC. Gần đây, anh có một vai diễn trong The Gentleman Thief, ra mắt vào ngày 31/7. Trong phim, Asghari đảm nhận vai Victor, một thành viên trong nhóm được tên lừa đảo Mason Goddard (Travolta) tuyển mộ để đánh cắp một bức tranh trị giá 100 triệu USD từ một chiếc du thuyền.

Bên cạnh đó, Asghari còn thử sức với vai trò sản xuất qua phim ngắn The Good American. Tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống của người nhập cư Iran tại Mỹ. Với Asghari, phim ảnh không chỉ là công việc, mà còn là phương tiện để anh truyền tải những câu chuyện cảm xúc và kết nối cộng đồng.

Britney Spears và Sam Asghari quen nhau năm 2016 khi cùng tham gia quay MV Slumber Party. Cặp đôi đính hôn năm 2021 và tổ chức đám cưới xa hoa vào tháng 6/2022 tại California. Tuy nhiên, hôn nhân nhanh chóng rạn nứt, Asghari nộp đơn ly hôn vào tháng 8/2023 và đến 2024 cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Trước đó, Spears từng công bố bị sảy thai hồi tháng 5/2022, chỉ ít lâu sau lễ đính hôn.