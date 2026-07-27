Con trai Kwon Sang Woo cao 1,82 m ở tuổi 17

Con trai cả của Kwon Sang Woo sở hữu vẻ ngoài điển trai. Ở tuổi 17, Kwon Ri Ho cao 1,82 m.

Theo Newsen, Kwon Ri Ho (tên ở nhà: Rookhee), con trai của nam diễn viên Kwon Sang Woo và Son Tae Young, gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới lên trang cá nhân. Trong các bức ảnh được chia sẻ, Ri Ho cùng cha đi dạo, uống cà phê.

Cả hai cha con diện trang phục đồng điệu với áo phông đen và kính mát tối màu. Ri Ho gây bất ngờ với vẻ ngoài điển trai, cao lớn. Chàng trai được nhận xét giống cha về ngoại hình, từ góc mặt, kiểu tóc, cách ăn mặc. Ở tuổi 17, Ri Ho nổi bật với chiều cao 1,82 m.

Con trai của Kwon Sang Woo cao lớn ở tuổi 17. Ảnh: IGNV.

Kwon Sang Woo và Son Tae Young kết hôn vào tháng 9/2008, có một con trai và một con gái. Hiện tại, Son Tae Young sống tại Mỹ để chăm sóc và đưa con đi học. Trong khi đó, Kwon Sang Woo thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Mỹ để vừa làm việc, vừa ở bên gia đình.

Vào tháng 2, qua kênh cá nhân mang tên "Mrs. New Jersey Son Tae Young", Kwon Sang Woo từng chia sẻ câu chuyện thú vị khi con trai về Hàn Quốc. Nam diễn viên cho biết Ri Ho đã được một cô gái chủ động tiếp cận và xin số điện thoại ngay trên phố.

"Theo nguồn tin tôi nhận được, hôm qua có cô gái đi ngang qua đã hỏi tuổi và xin số điện thoại của Ri Ho. Thằng bé hẳn là thích thú lắm", tài tử kể.

Khi bạn bè, đồng nghiệp khen ngợi vẻ ngoài điển trai của Ri Ho, Son Tae Young cho biết: "Đến khu Hongdae, ai cũng nổi bật thôi".

Kwon Sang Woo sinh năm 1976, bắt đầu được biết tới qua bộ phim Lời cầu hôn ngọt ngào (2001). Vai diễn chàng công tử giàu có, chung tình Cha Song Joo trong Nấc thang lên thiên đường (2003) đưa sự nghiệp của anh đến đỉnh cao. Cũng nhờ vai diễn, tài tử xứ Hàn nổi tiếng tại nhiều nước lận cận, bao gồm Việt Nam.

Những năm qua, anh góp mặt ở một số dự án phim như Switch, Han River...