Tình trạng của Diddy trong tù

Sean "Diddy" Combs bị giam giữ biệt lập sau khi dính líu đến một vụ ẩu đả với tù nhân khác tại trại giam Fort Dix.

Tờ Hello Magazine đưa tin "ông trùm" nhạc rap Sean 'Diddy' Combs được cho là bị chuyển sang khu vực biệt giam sau khi tham gia vào một vụ ẩu đả với bạn tù tại trại giam Fort Dix (New Jersey).

Theo nguồn tin của TMZ, mâu thuẫn bùng nổ khi Diddy bị một tù nhân khác buông lời xúc phạm. Sau đó, họ xảy ra tranh cãi, xô xát và ẩu đả. Lực lượng quản giáo đã kịp thời can thiệp và tách cả hai ra.

Sean "Diddy" Combs bị giam giữ biệt lập sau khi dính líu đến một vụ ẩu đả. Ảnh: @parasgriffin.

Ngay sau sự việc, Diddy bị đưa vào phòng biệt giam. Hiện chưa rõ tù nhân còn lại có chịu án phạt tương tự hay không, cũng như thời gian Diddy phải ở trong khu tự cách ly.

Khi TMZ liên hệ, người đại diện của nam rapper cho biết chưa thể xác nhận thông tin này. Trong khi đó, phía trại giam Fort Dix từ chối bình luận với lý do bảo mật thông tin nội bộ của phạm nhân.

"Chúng tôi không được phép tiết lộ hoặc cung cấp thông tin nội bộ liên quan đến bất kỳ tù nhân nào đang bị giam giữ. Những thông tin như vậy sẽ không được công khai", phát ngôn viên của trại giam Fort Dix cho biết.

Vụ xô xát dấy lên nghi vấn liệu lịch ra tù của Diddy có bị ảnh hưởng hay không. Trước đó, thời hạn chấp hành án của nam rapper 56 tuổi liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm bớt.

Sean 'Diddy' Combs hiện chấp hành án phạt 50 tháng tù sau khi bị kết án vào giữa năm ngoái với 2 tội danh liên quan đến vi phạm Đạo luật Mann (vận chuyển người qua ranh giới tiểu bang vì mục đích mại dâm).

Dù bị cơ quan tố tụng đề nghị mức án lên tới hơn 11 năm tù, Thẩm phán Tòa án Liên bang Arun Subramanian quyết định tuyên phạt Diddy 50 tháng tù cùng khoản tiền phạt 500.000 USD và 5 năm quản chế. Mức án này đã trừ đi khoảng một năm nam rapper bị tạm giam tại Trung tâm Tạm giam Metropolitan (Brooklyn) trước thời điểm tuyên án vào tháng 10/2025.

Ban đầu, ngày ra tù dự kiến của Diddy là 4/6/2028. Tuy nhiên, thời điểm này liên tục được rút ngắn sau đó. Hiện tại, theo cập nhật mới nhất trên hệ thống của Cục Quản lý Trại giam Liên bang Mỹ cho thấy thời điểm ra tù dự kiến của "ông trùm" rap là ngày 8/2/2028.