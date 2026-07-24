Sao nhí 10 tuổi nhảy cùng Shakira gây sốt toàn cầu

Eseniia Mikheeva, 10 tuổi tỏa sáng sau màn trình diễn cùng siêu sao Shakira ở chung kết World Cup 2026.

Theo Hola!, Eseniia Mikheeva thu hút ánh nhìn của hàng chục triệu người trên toàn cầu sau khi trình diễn Dai Dai cùng Shakira ở chương trình Halftime Show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup.

Cô bé nổi bật với mái tóc vàng óng, phong thái tự tin và trình diễn chuyên nghiệp.

Trước đó, Shakira phát động thử thách nhảy Dai Dai trên mạng xã hội để tìm kiếm vũ công đồng hành cho buổi biểu diễn ở chung kết World Cup 2026. Nữ ca sĩ không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm chuyên nghiệp. Điều cô cần là năng lượng tự nhiên, trẻ trung và sự sáng tạo.

Eseniia Mikheeva nhảy cạnh Shakira và dàn vũ công nhí tại chương trình Halftime Show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup. Ảnh: GTRES.

Eseniia Mikheeva đã tự biên đạo cho điệu nhảy và đăng tải trên mạng xã hội. Video ghi nhận hơn 4 triệu lượt xem và 2,1 triệu lượt thả tim. Vài ngày sau, mẹ của cô bé nhận được tin nhắn bất ngờ từ Shakira. Eseniia Mikheeva mừng rỡ khi được chọn là vũ công góp mặt trên sân khấu lớn nhất nhì hành tinh.

Cô bé sở hữu trang Instagram hơn 2,4 triệu người theo dõi. Eseniia sinh ra tại Moscow (Nga) và chuyển đến Mỹ sinh sống cùng gia đình cách đây 3 năm.

Bố mẹ của Eseniia - ông Aleksandr Mikheev và bà Marina Mikheeva, đều là vũ công kiêm giáo viên biên đạo chuyên nghiệp. "Chúng tôi nhận ra nhảy múa không chỉ bộc lộ cảm xúc mà còn kết nối con người. Việc truyền lửa đam mê cho Eseniia là một phần trong truyền thống của gia đình," ông Aleksandr chia sẻ.

Vũ công nhí lưu lại những khoảnh khắc bên các nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: IGNV.

Các trang mạng xã hội hiện tại của Eseniia đều do bố mẹ cô quản lý. Họ đăng tải những clip, hình ảnh ghi lại khoảnh khắc thường nhật của cô bé hay các buổi tập.

Eseniia cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình. Năm 2023, khi mới 7 tuổi, cô bé từng gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu America's Got Talent mùa 18. Mái tóc xù đáng yêu cùng biểu cảm bùng nổ khi nhảy trên nền nhạc Soy Yo đã khiến giám khảo Sofia Vergara và Heidi Klum dành nhiều lời khen ngợi. Năm đó, Eseniia dừng chân ở đêm bán kết và bỏ lỡ giải thưởng lớn.