Katie Holmes ôm hôn bạn trai kém 9 tuổi

Nữ diễn viên diện thiết kế trẻ trung, gợi cảm khi hẹn hò với họa sĩ Jason Bard Yarmosky.

Theo Us Magazine, Katie Holmes thu hút sự chú ý khi nắm tay Jason Bard Yarmosky dạo phố New York. Nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung, cá tính với áo corset hồng kết hợp quần da đen và cao gót đồng màu. Trong khi đó, bạn trai cô chọn phong cách tối giản với áo thun trắng, quần jeans.

Cả hai vừa rời buổi biểu diễn của nữ sĩ Sienna Spiro thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc từ thiện Soho Sessions. Theo các nguồn tin có mặt tại đây, cặp đôi liên tục trao nhau những cái ôm và nụ hôn ngọt ngào trong suốt thời gian xem đêm nhạc.

Hai người được bắt gặp khi đang nắm tay rời khỏi buổi tiệc và bước lên xe sau khi sự kiện kết thúc.

Katie Holmes bên bạn trai kém 9 tuổi. Ảnh: TheImageDirect.

Đây là lần thứ hai cặp đôi xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong vài tuần qua. Tối 10/7, cả hai từng bị bắt gặp nắm tay không rời khi đến tham dự buổi công chiếu phim The Invite tại East Hampton.

Jason Bard Yarmosky là một họa sĩ tài năng làm việc tại New York. Anh tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Thị giác (School of Visual Arts) năm 2010. Các tác phẩm của Jason tập trung vào chủ đề thời gian, sự lão hóa và ký ức, từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn, trong đó có Bảo tàng Nghệ thuật Brooklyn.

Mối tình mới của Katie Holmes chớm nở chỉ hơn một tháng sau khi cô gây chú ý tại Liên hoan phim Tribeca. Thời điểm đó, nữ diễn viên tái hợp với bạn trai cũ Joshua Jackson trong bộ phim hài lãng mạn Happy Hours do chính cô làm đạo diễn và biên kịch. Việc cả hai đồng hành sau 25 năm từng rộ lên tin đồn tái hợp. Song hình ảnh hạnh phúc bên Jason Yarmosky đã chính thức xóa tan những nghi vấn này.