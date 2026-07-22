Thí sinh hoa hậu diễn áo tắm trước học sinh, BTC nói gì?

Sự việc thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 diễn áo tắm trước nhiều học sinh nhỏ tuổi ở đặc khu Lý Sơn đang gây ý kiến trái chiều.

Ngày 22/7, clip ghi lại cảnh các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 trình diễn áo tắm trước đông đảo học sinh tiểu học tại đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Dưới bình luận, phần đông công chúng cho rằng việc người đẹp diễn áo tắm trước các học sinh nhỏ tuổi không phù hợp, gây phản cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 cho biết hình ảnh trong clip nói trên là một trong số các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, diễn ra vào chiều 21/7.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026 diễn áo tắm trước nhiều học sinh nhỏ tuổi gây ra ý kiến trái chiều.

BTC giải thích theo lịch trình, vào ngày 21/7, các thí sinh của cuộc thi có mặt tại đặc khu Lý Sơn để thực hiện những bộ ảnh, nhằm quảng bá cho du lịch tại đây. Chiều cùng ngày, hai phần thi phụ gồm Người đẹp biển đảo và Người đẹp thể thao diễn ra. Giữa hai phần thi này là hoạt động giải lao, giao lưu văn nghệ và trao quà cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà UBND đặc khu Lý Sơn đã lựa chọn trước đó.

"Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào lúc 15h nhưng thời tiết nắng nóng. Ban tổ chức bắt buộc lùi giờ tổ chức để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh. Tuy nhiên, thời điểm này, đội quản lý học sinh đã đưa các em có mặt ở đây từ trước khi phần trao quà diễn ra. Một số người dân tại đây sau đó livestream và đăng tải trên mạng xã hội. Với những người không có mặt tại đây sẽ hiểu nhầm về bối cảnh, khâu tổ chức của chương trình. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cuộc thi và nỗ lực quảng bá du lịch, công tác thiện nguyện của chúng tôi", đại diện BTC cho biết.

Dàn thí sinh tham gia các hoạt động quảng bá cho du lịch Quảng Ngãi. Ảnh: BTC.

Theo phía BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam 2026, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan ban ngành địa phương đã góp ý về khâu tổ chức.

"Sau sự việc, chúng tôi xin rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức. Đội kịch bản làm nhiệm vụ chia khung giờ cho từng hoạt động sẽ phải thông báo cho các bộ phận liên quan. Ngoài ra, ban tổ chức cũng kiểm soát chặt chẽ hơn về nhân sự để tránh những hiểu lầm không đáng có", đại diện BTC nói thêm.

Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 có sự tham gia của 31 người đẹp. Cuộc thi trải qua nhiều vòng với những hoạt động du lịch, thiện nguyện.

Năm 2024, cuộc thi diễn ra tại Quảng Ngãi. Người đẹp Nguyễn Phương Anh vượt qua nhiều thí sinh để giành vương miện.