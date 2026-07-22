Vì sao Châu Tinh Trì liên tục bật khóc

Hình ảnh đạo diễn “Kung fu nữ túc” khóc, xúc động trong các chuyến cinetour phim trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua.

Tính đến 21/7, sau khoảng 11 ngày công chiếu, bộ phim Kung fu nữ túc của Châu Tinh Trì đã chính thức vượt mốc doanh thu 1,5 tỷ NDT (khoảng 210 triệu USD ). Dù đạt thành tích phòng vé ấn tượng, tác phẩm lại nhận về điểm số trung bình 6.6/10 trên nền tảng Douban, tạo nên luồng ý kiến trái chiều gay gắt từ giới phê bình và công chúng.

Giữa tâm bão dư luận, chuyến cinetour quảng bá tác phẩm qua hàng loạt thành phố lớn như Thiên Tân, Thành Đô, Thâm Quyến... lại trở thành nơi chứng kiến những khoảnh khắc xúc động chưa từng có của Châu Tinh Trì. Vốn nổi tiếng là người kín tiếng và ít khi bộc lộ cảm xúc cá nhân, đạo diễn 64 tuổi nhiều lần nghẹn ngào, thậm chí khóc ngay trên sân khấu trước những lời chia sẻ chân thành từ người hâm mộ.

Theo giới quan sát, đằng sau những giọt nước mắt của "vua hài" là áp lực từ sự tranh cãi về chất lượng tác phẩm và nỗi trăn trở của một vị đạo diễn luôn sợ làm công chúng thất vọng.

'Vua hài' liên tục khóc

Châu Tinh Trì ít nhất 5 lần không giữ được sự bình tĩnh trong suốt hành trình giao lưu, theo Sina.

Tại điểm dừng chân Thiên Tân, một người hâm mộ không xin chữ ký hay chụp ảnh chung mà chỉ nhờ Châu Tinh Trì quay lưng lại với khán phòng. Ngay khi ông làm theo, toàn bộ khán giả đồng thanh hô lớn: "Chúng tôi luôn đứng phía sau lưng anh".

Lúc quay người trở lại, nam đạo diễn không cầm được nước mắt. Ông đứng lặng trên sân khấu, bờ vai run nhẹ rồi cúi đầu để cảm ơn. Tay cầm micro, ông nghẹn ngào: "Tôi luôn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt, rất sợ sẽ làm phụ lòng ủng hộ của mọi người".

Châu Tinh Trì nhiệt tình quảng bá tác phẩm mới. Ảnh: Weibo.

Trong buổi giao lưu tại Thành Đô, hàng nghìn khán giả đã tự phát bật đèn flash điện thoại, tạo nên một "biển đèn" lung linh. Giữa không gian đó, một khán giả hét lớn: "Mọi điểm số đều không quan trọng, tiếng cười của chúng tôi mới là điểm số chân thực nhất". Chia sẻ này một lần nữa khiến Châu Tinh Trì rơm rớm nước mắt. "Vua hài" có phần ngượng ngùng, sau đó đưa tay tạo dáng "thả tim" đáp lại khán phòng.

Cũng tại Thành Đô, một người hâm mộ đã khoác lên mình bộ giáp Chí Tôn Bảo nặng hơn 10 kg dưới thời tiết 35°C. Phát hiện ra hình ảnh quen thuộc này, Châu Tinh Trì chủ động vẫy tay mời anh lên sân khấu.

Đứng trước thần tượng, khán giả này bày tỏ: "Chú đã cho cháu cả tuổi trẻ, cháu rất yêu chú". Châu Tinh Trì nhanh chóng lấy điện thoại cá nhân ra và cẩn thận tự tay chụp lại khoảnh khắc của vị khách đặc biệt.

Trước những ý kiến của dân mạng với nội dung "Chúng ta nợ Châu Tinh Trì một tấm vé xem phim", nam đạo diễn nhanh chóng đính chính tại nhiều buổi giao lưu: "Không ai nợ tôi bất kỳ tấm vé nào cả. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy mình nợ khán giả rất nhiều". Ông hài hước chia sẻ: "Không phải các bạn nợ tôi, mà là tôi nợ các bạn rất nhiều bữa cơm".

Tính đến ngày 19/7, hashtag #Châu Tinh Trì xúc động nghẹn ngào# đã thu hút hơn 800 triệu lượt xem và 500.000 lượt thảo luận trên Weibo. Đa số khán giả đều tỏ ra xót xa và đồng cảm với nam đạo diễn.

Theo thống kê phòng vé, Kung fu nữ túc phát hành vào ngày 10/7 và thu hơn 200 triệu NDT trong ngày đầu tiên trình làng. Tác phẩm mang về 1,4 tỷ NDT sau 8 ngày ra mắt. Các chuyên gia trong ngành dự đoán tổng doanh thu phòng vé cuối cùng của phim sẽ đạt 3,057 tỷ NDT. Tuy nhiên, tranh luận bủa vây xoay quanh chất lượng dự án nổ ra. Nhiều nhà phê bình phim chỉ trích phim vì "lặp lại những trò đùa cũ", "gượng gạo", "gây thất vọng", nhưng một số lượng lớn khán giả cho rằng "phim của Châu Tinh Trì luôn đáng xem".

Dù tác phẩm nhận về những đánh giá trái chiều, thái độ ôn hòa, chân thành và lắng nghe phản hồi từ phía khán giả thời gian qua của Châu Tinh Trì ghi điểm với công chúng.

Theo Sina, ở góc độ truyền thông, những khoảnh khắc nghẹn ngào, xúc động của Châu Tinh Trì tại các buổi cinetour gần đây phản ánh một quy luật chung trong ngành công nghiệp điện ảnh: Khi các đạo diễn tài năng bước vào giai đoạn muộn của sự nghiệp, khoảng cách giữa "vị thế" và "chất lượng tác phẩm hiện tại" thường tạo ra áp lực tâm lý rất nặng nề.

Với khán giả, họ có quyền khắt khe với tác phẩm, nhưng sự thấu hiểu dành cho người sáng tạo mới là thứ kết nối bền chặt nhất. Điều quan trọng hơn, công chúng phải học cách phân biệt giữa việc "chỉ trích chất lượng tác phẩm" và "tấn công người sáng tạo".

"Chuyến cinetour tháng 7 có thể sẽ trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Ông ấy dành cả đời để mang lại tiếng cười cho hàng triệu khán giả, và ở tuổi 64, lại phải rơi nước mắt trước sự bao dung của những người yêu mến mình", Sina trích dẫn một chuyên gia trong ngành truyền thông.

Bước lùi của Châu Tinh Trì?

Ngay từ thời điểm phim công chiếu đến nay, nhiều cây viết, nhà phê bình phim đã dành những từ không mấy tích cực cho bộ phim đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn sau 7 năm.

Trên SCMP, cây viết về điện ảnh Edmund Lee chỉ chấm Kung fu nữ túc 2/5 điểm và cho rằng đây là bộ phim nhạt nhẽo nhất của Châu Tinh Trì từ trước đến nay.

Theo Edmund Lee, trái ngược với sự kỳ vọng, Kung fu nữ túc lại cho thấy bước lùi rõ rệt về cả chất lượng lẫn tư duy sáng tạo, mang đến cảm giác như một sản phẩm được lắp ghép thiếu cảm xúc bởi AI.

Phim gây ấn tượng về doanh thu nhưng tranh cãi chất lượng. Ảnh: SCMP.

Dù tác phẩm có đan cài nhiều mảng miếng hài, song điểm trừ lớn nhất khiến bộ phim mất đi sự kịch tính nằm ở việc khán giả hoàn toàn không thể đồng cảm với nhân vật. Quá khứ lẫn tham vọng của nữ chính đều bị ngó lơ ngoài chi tiết cô là trẻ mồ côi.

Sự đứt gãy cảm xúc càng trầm trọng hơn khi các trận đấu được quay chủ yếu trước phông xanh thay vì sân cỏ thật. Cảnh quay ở sân vận động trở nên giả tạo không khác gì một trò chơi điện tử từ 20 năm trước, mang lại cảm giác vô hồn cho khán giả.

Bên cạnh đó, sự thiếu am hiểu về môn thể thao vua của đội ngũ biên kịch hiện rõ qua từng khung hình. Gần như mọi trận đấu đều được phân định bằng việc các cầu thủ sút phạt thật mạnh từ xa và thậm chí tuyệt chiêu quyết định ở trận chung kết còn vi phạm trắng trợn luật bóng đá cơ bản.

Tờ Sixth Tone dẫn loạt bình luận, tranh cãi gay gắt từ phía khán giả về bộ phim mới của Châu Tinh Trì. Trong đó, người xem chỉ ra nhiều điểm trừ từ lối gây cười cũ kỹ, lạm dụng kỹ xảo đến tư duy biên kịch thiếu tinh tế. Một bộ phận công chúng nhận định các mảng miếng hài trong phim đã quá lỗi thời, nét diễn của dàn nhân vật bị cường điệu hóa, trong khi diễn biến tâm lý lại diễn ra đột ngột. Cách chuyển cảnh rời rạc khiến tác phẩm bị ví như "một chuỗi clip ngắn ghép lại" thay vì một bộ phim điện ảnh chỉn chu.

Yếu tố kỹ xảo cũng nhận về vô số lời chê bai. Việc lạm dụng hiệu ứng đồ họa lòe loẹt, từ những sân bóng phát sáng cho đến cảnh cầu thủ biến hóa thành hổ, báo, rồng ngay giữa trận đấu, bị đánh giá là rối mắt và làm mất đi tính chân thực của bóng đá.

"Không dừng lại ở chất lượng nghệ thuật, tác phẩm còn đối mặt với làn sóng phê bình về tư duy biên kịch. Một số phân cảnh bị đánh giá là thiếu tôn trọng phái nữ, đơn cử như việc các nữ cầu thủ dùng hành động gợi cảm để phân tâm trọng tài nam, hay chiêu thức đặc biệt của một nhân vật chỉ được kích hoạt sau khi chứng kiến người yêu cũ tồi tệ ôm hôn cô gái khác. Quá thất vọng về dự án mới của Châu Tinh Trì", theo Sixth Tone.