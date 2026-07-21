Khoảnh khắc thân thiết giữa Shakira và David Beckham

Shakira vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại chung kết World Cup 2026. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ thân thiết bên David Beckham gây chú ý.

Trên trang cá nhân, Shakira vừa đăng tải những hình ảnh ở hậu trường chung kết World Cup 2026. Trong đó, nữ ca sĩ lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên các nghệ sĩ như BTS, Tom Cruise, Anya Taylor-Joy...

Đáng chú ý, chủ nhân bản hit Dai Dai cũng chia sẻ clip trò chuyện thân thiết với cựu danh thủ David Beckham. Cả hai sau đó cũng chụp ảnh chung kỷ niệm. David Beckham lịch lãm với bộ vest, rạng rỡ đứng cạnh Shakira. Trong khi nữ ca sĩ người Colombia gợi cảm với trang phục ôm sát, đeo kính râm.

Shakira chia sẻ ảnh thân thiết bên dàn sao. Ảnh: @shakira.

"Hôm qua là một ngày tuyệt vời. Được gặp gỡ rất nhiều người mà tôi quý mến và kính trọng. Tôi cũng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người", Shakira chia sẻ.

Loạt ảnh thu hút lượt yêu thích và chia sẻ đông đảo từ phía dân mạng. Dưới bình luận, công chúng tiếp tục dành lời khen cho sắc vóc của nữ ca sĩ ở tuổi 50.

"Tôi không thể tin Shakira đã 50 tuổi. Cô ấy trông như chỉ 30 tuổi", "Cô ấy trông trẻ trung và xinh đẹp đến khó tin. Nữ ca sĩ là một trong số ít những phụ nữ dường như càng lớn tuổi càng trở nên quyến rũ hơn. Vẻ đẹp, năng lượng và sự duyên dáng của cô ấy vượt thời gian"; "Shakira trẻ mãi không già và giọng hát vẫn tuyệt vời. Nữ hoàng World Cup"... là những bình luận từ dân mạng.

Shakira nóng bỏng và gợi cảm ở tuổi 50. Ảnh: @shakira.

Hình ảnh Shakira gây sốt toàn cầu trong kỳ World Cup năm nay. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều tỏa sáng, thu hút với sắc vóc nóng bỏng, thần thái rạng rỡ, nhiều năng lượng. Bản hit Dai Dai của cô hiện ghi nhận con số gần 490 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Những năm qua, Shakira tập trung thời gian cho âm nhạc và hai con. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về cách chăm sóc, dạy dỗ hai bé, nữ ca sĩ tiết lộ cô hạn chế cho con sử dụng điện thoại, cũng như nói không với mạng xã hội. Bản thân cô không bao giờ tự tìm kiếm thông tin về mình trên mạng và ngăn cấm các con làm điều tương tự.

"Tôi giám sát rất chặt chẽ vấn đề công nghệ. Các con tôi không có điện thoại. Chúng chỉ có một chiếc iPad mà tôi cho phép dùng trong một giờ vào sáng thứ Bảy. Chúng không có quyền truy cập internet và tôi đã cấm sử dụng YouTube. Nhưng chúng cũng biết rằng hạnh phúc nằm ở những điều giản dị, rằng bạn không nên bị đánh lừa bởi mạng xã hội," cô chia sẻ.