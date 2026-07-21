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Giải trí

Khoảnh khắc thân thiết giữa Shakira và David Beckham

  • Thứ ba, 21/7/2026 12:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Shakira vừa chia sẻ loạt ảnh hậu trường tại chung kết World Cup 2026. Trong đó, khoảnh khắc nữ ca sĩ thân thiết bên David Beckham gây chú ý.

Trên trang cá nhân, Shakira vừa đăng tải những hình ảnh ở hậu trường chung kết World Cup 2026. Trong đó, nữ ca sĩ lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên các nghệ sĩ như BTS, Tom Cruise, Anya Taylor-Joy...

Đáng chú ý, chủ nhân bản hit Dai Dai cũng chia sẻ clip trò chuyện thân thiết với cựu danh thủ David Beckham. Cả hai sau đó cũng chụp ảnh chung kỷ niệm. David Beckham lịch lãm với bộ vest, rạng rỡ đứng cạnh Shakira. Trong khi nữ ca sĩ người Colombia gợi cảm với trang phục ôm sát, đeo kính râm.

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Shakira chia sẻ ảnh thân thiết bên dàn sao. Ảnh: @shakira.

"Hôm qua là một ngày tuyệt vời. Được gặp gỡ rất nhiều người mà tôi quý mến và kính trọng. Tôi cũng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người", Shakira chia sẻ.

Loạt ảnh thu hút lượt yêu thích và chia sẻ đông đảo từ phía dân mạng. Dưới bình luận, công chúng tiếp tục dành lời khen cho sắc vóc của nữ ca sĩ ở tuổi 50.

"Tôi không thể tin Shakira đã 50 tuổi. Cô ấy trông như chỉ 30 tuổi", "Cô ấy trông trẻ trung và xinh đẹp đến khó tin. Nữ ca sĩ là một trong số ít những phụ nữ dường như càng lớn tuổi càng trở nên quyến rũ hơn. Vẻ đẹp, năng lượng và sự duyên dáng của cô ấy vượt thời gian"; "Shakira trẻ mãi không già và giọng hát vẫn tuyệt vời. Nữ hoàng World Cup"... là những bình luận từ dân mạng.

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Shakira nóng bỏng và gợi cảm ở tuổi 50. Ảnh: @shakira.

Hình ảnh Shakira gây sốt toàn cầu trong kỳ World Cup năm nay. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều tỏa sáng, thu hút với sắc vóc nóng bỏng, thần thái rạng rỡ, nhiều năng lượng. Bản hit Dai Dai của cô hiện ghi nhận con số gần 490 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube.

Những năm qua, Shakira tập trung thời gian cho âm nhạc và hai con. Trong một bài phỏng vấn, khi được hỏi về cách chăm sóc, dạy dỗ hai bé, nữ ca sĩ tiết lộ cô hạn chế cho con sử dụng điện thoại, cũng như nói không với mạng xã hội. Bản thân cô không bao giờ tự tìm kiếm thông tin về mình trên mạng và ngăn cấm các con làm điều tương tự.

"Tôi giám sát rất chặt chẽ vấn đề công nghệ. Các con tôi không có điện thoại. Chúng chỉ có một chiếc iPad mà tôi cho phép dùng trong một giờ vào sáng thứ Bảy. Chúng không có quyền truy cập internet và tôi đã cấm sử dụng YouTube. Nhưng chúng cũng biết rằng hạnh phúc nằm ở những điều giản dị, rằng bạn không nên bị đánh lừa bởi mạng xã hội," cô chia sẻ.

Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy là tập hợp nhiều bài viết ghi lại những trải nghiệm của bạn trẻ về những khía cạnh đa dạng của đời sống trong thời công nghệ 4.0. Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý. Bên cạnh tư duy phản biện, các kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng thấu cảm, cũng như khả năng thích ứng, tự phục hồi nhanh cũng cần được người lao động trau dồi và rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai của mình.

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An Nhi

Shakira David Beckham BTS Tom Cruise Shakira

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Tom Cruise

    Tom Cruise

    Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, là một nam diễn viên và nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 19 với bộ phim Endless Love và gây được sự chú ý từ công chúng với vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong Top Gun. Cruise cũng được biết đến rộng rãi với vai diễn điệp viên IMF Ethan Hunt trong loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi. Anh là một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

    • Ngày sinh: 3/7/1962
    • Nơi sinh: Syracuse, New York, Mỹ
    • Vợ: Mimi Rogers (1987-1990), Nicole Kidman (1990-2001), Katie Holmes (2006-2012)
    • Con: 3

  • BTS

    BTS

    Bangtan Sonyeondan còn được gọi là BTS, tên tiếng Anh là Bangtan Boys là một nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên trực thuộc 2 công ty quản lý Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản. Phong cách của nhóm tập trung chủ yếu vào thể loại Hip hop thu hút giới trẻ. Ngày 20/5/2018, BTS giành giải "Top social artist" tại Billboard Music Awards (BBMAs) và trở thành nghệ sĩ châu Á duy nhất 2 lần thắng giải thưởng này.

    • Thành lập: 13/6/2013
    • Thể loại: Hip hop, rock, EDM
    • Ca khúc: No more dream, Danger, I need u, Fire, Fake love,...
    • Thành viên: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, Jungkook

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