Phản ứng của Piqué khi xem Shakira biểu diễn ở World Cup

Gerard Piqué và hai con có mặt trên khán đài sân MetLife để theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Phản ứng của cựu danh thủ khi chứng kiến Shakira hát đang gây xôn xao.

Theo Times of India, mới đây, giọng ca người Colombia tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ sau màn trình diễn ở chương trình Halftime Show đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup. Đáng chú ý, ở dưới khán đài, sự xuất hiện của Gerard Piqué và hai cậu con trai Milan (11 tuổi) và Sasha (9 tuổi) gây bàn tán.

Ba cha con cầu thủ ngồi ở khu vực dành cho cổ động viên tuyển Tây Ban Nha. Milan và Sasha hát, hưởng ứng và bày tỏ sự thích thú trước màn trình diễn Dai Dai của mẹ. Trong khi đó, Gerard Piqué tỏ ra khá thờ ơ. Phản ứng của cựu danh thủ gây chú ý.

Gerard Piqué và hai con trên khán đài sân vận động MetLife để theo dõi trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: X.

Đoạn clip quay lại khoảnh khắc nói trên nhanh chóng gây bàn luận sôi nổi trên nền tảng X. Dưới bình luận, dân mạng để lại loạt phản ứng trái chiều. "Hãy tưởng tượng bạn lừa dối một người phụ nữ và giờ chứng kiến cả đám đông cổ vũ cho cô ấy, trong khi bạn là cầu thủ qua thời" là một trong số những bình luận từ công chúng.

Shakira và Gerard Piqué gặp nhau vào năm 2010 khi quay MV Waka Waka, ca khúc chính thức của FIFA World Cup năm đó. Sau đó, họ trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí và thể thao quốc tế. Cả hai có chung hai con trai, Milan và Sasha, trước khi xác nhận đường ai nấy đi vào tháng 6/2022.

Nữ ca sĩ bùng nổ với bản hit Dai Dai. Ảnh: Reuters.

Sau khi chia tay cựu danh thủ, đời sống tình cảm của Shakira nhiều lần trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thường giữ thái độ kín tiếng, tập trung vào công việc âm nhạc, các con và những dự án cá nhân.

Tại chung kết World Cup, cô cùng nam ca sĩ Burna Boy thể hiện ca khúc Dai Dai - bài hát chính thức của World Cup 2026. Màn trình diễn nằm trong show diễn lịch sử kéo dài 11 phút do Chris Martin (trưởng nhóm Coldplay) làm giám đốc nghệ thuật, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn như Madonna, Justin Bieber, BTS.