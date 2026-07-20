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Giải trí

'Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' hôn bạn gái trên khán đài

  • Thứ hai, 20/7/2026 11:13 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Kylie Jenner và Timothée Chalamet nắm tay, trao nụ hôn tình tứ trên khán đài trận chung kết World Cup 2026.

Theo Page Six, khán đài sân vận động MetLife (New Jersey, Mỹ) - nơi diễn ra trận chung kết FIFA World Cup 2026 chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt siêu sao. Tom Cruise, vợ chồng David - Victoria Beckham, Brad Pitt, Adrien Brody, Hailey Bieber, Dua Lipa và nhiều nghệ sĩ cùng có mặt để theo dõi trận đấu căng thẳng giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha.

Sự xuất hiện của cặp đôi đình đám Kylie Jenner và Timothée Chalamet thu hút sự chú ý của cánh săn ảnh. Cả hai biến trận chung kết FIFA World Cup 2026 thành một buổi hẹn hò lãng mạn và không ngại khi thể hiện tình cảm công khai trước nhiều đồng nghiệp và khán giả.

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Kylie Jenner và Timothée Chalamet hôn nhau tình tứ trên khán đài World Cup 2026. Ảnh: X.

Trong nhiều khoảnh khắc, Kylie Jenner và Timothée Chalamet nắm tay, trao nhau nụ hôn tình tứ.

Ngôi sao của phim Dune diện áo thun dài tay màu xanh đậm của Adidas kết hợp quần đen đồng điệu, trong khi người sáng lập thương hiệu Khy trông thanh lịch với áo đen ôm sát, cổ khoét sâu và quần jeans. Cả hai rất chú tâm theo dõi toàn bộ trận đấu gay cấn. Họ nói chuyện, thảo luận về từng tình huống diễn ra trên sân bóng.

Jenner từng nhiều lần đồng hành cùng bạn trai tới xem các trận đấu của New York Knicks trong giai đoạn play-off và chung kết NBA.

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Cặp sao liên tục bị bắt gặp thể hiện cử chỉ tình cảm trên khu vực khán đài. Ảnh: Ken Blaze-Imagn Images.

Cả hai liên tục bị bắt gặp thể hiện cử chỉ tình cảm trên khu vực khán đài. Thậm chí, họ còn diện trang phục đồng điệu khi theo dõi trận đấu thứ tư của loạt trận gặp San Antonio Spurs.

Kylie Jenner và Timothée Chalamet được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2023. Ban đầu, cả hai khá kín tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Jenner thường xuyên xuất hiện cùng bạn trai tại các lễ trao giải và trên thảm đỏ của nhiều sự kiện lớn.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Ảnh tình tứ của Sydney Sweeney và bạn trai hơn 17 tuổi

Sydney Sweeney vừa chia sẻ 20 tấm ảnh trong chuyến đi gần đây của cô ở Australia. Trong đó, ảnh tình tứ giữa diễn viên và bạn trai Scooter Braun gây chú ý.

2 giờ trước

An Nhi

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  • Kylie Jenner

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